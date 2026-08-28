Confirmado: la Ley 769 de 2002 ordena suspender la licencia de conducir a todos los que estén en esta lista.

Algunas generan una suspensión temporal y otras pueden llevar a su cancelación.

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La Ley 769 de 2002, que establece el Código Nacional de Tránsito Terrestre, contempla varias circunstancias en las que una persona puede perder temporalmente la autorización para conducir en Colombia. El artículo 26 establece de manera expresa las causales de suspensión y cancelación de la licencia de conducción , por lo que no todas las conductas tienen el mismo efecto ni implican necesariamente una pérdida definitiva del documento.

La norma diferencia entre situaciones que ocasionan una suspensión de la licencia y aquellas que pueden terminar en su cancelación, una distinción clave para los conductores que tienen una infracción o se encuentran involucrados en un proceso ante las autoridades de tránsito.

¿Cuándo pueden suspender la licencia de conducción en Colombia?

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 769 de 2002, la licencia de conducción puede ser suspendida en cinco situaciones principales.

La primera ocurre cuando existe una imposibilidad física o mental transitoria para conducir, siempre que esta situación esté respaldada por un certificado médico y así lo determine la autoridad de tránsito. La segunda causal corresponde a una decisión judicial, es decir, cuando una autoridad judicial determina que debe suspenderse la licencia. La tercera está relacionada con conducir en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas, cuando esta situación es determinada por una autoridad competente. La cuarta causal se presenta cuando el conductor reincide en la violación de la misma norma de tránsito dentro de un período no superior a un año. En este caso, el artículo establece específicamente que la suspensión de la licencia será de seis meses. Finalmente, también puede suspenderse la licencia por prestar el servicio público de transporte utilizando un vehículo particular, excepto cuando exista una justificación relacionada con el orden público y una decisión previa de la autoridad correspondiente.

Confirmado: la Ley 769 de 2002 ordena suspender la licencia de conducir a todos los que estén en esta lista. Imagen creada con IA - ChatGPT

¿Qué pasa si un conductor reincide en una infracción de tránsito?

La reincidencia tiene una consecuencia concreta cuando se trata de la misma norma de tránsito.

Según el artículo 26, si una persona vuelve a infringir la misma norma dentro de un período no superior a un año, procede la suspensión de la licencia y esta tendrá una duración de seis meses.

Esto significa que no cualquier acumulación de comparendos produce automáticamente esta causal. El texto citado se refiere específicamente a la reincidencia en la violación de la misma norma de tránsito dentro del período señalado.

¿Qué diferencia hay entre suspender y cancelar una licencia de conducción?

La diferencia principal está en la consecuencia sobre la autorización para conducir.

La suspensión implica que la licencia queda inhabilitada durante el período correspondiente a la sanción. La cancelación, en cambio, constituye una medida diferente y más severa contemplada expresamente por la legislación para determinadas circunstancias.

El artículo 26 establece además que, cuando se suspende o cancela una licencia de conducción, el documento debe ser entregado obligatoriamente a la autoridad de tránsito competente. En caso de suspensión, la entrega corresponde al período de la sanción; cuando existe cancelación, se realiza a partir de esta.

¿La licencia se puede suspender por una condición física o mental?

Sí. La norma contempla tanto una causal de suspensión como una de cancelación relacionada con la capacidad física o mental del conductor.

Cuando existe una imposibilidad transitoria para conducir, la autoridad de tránsito puede disponer la suspensión, siempre que la situación esté soportada en un certificado médico. Si la imposibilidad es permanente, el artículo contempla la cancelación de la licencia.