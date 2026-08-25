El operativo contempla el traslado de 20 internos desde comisarías y una cárcel de Barranquilla, entre ellos varios señalados de pertenecer a estructuras criminales.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este martes 25 de agosto el traslado de 20 personas privadas de la libertad desde Barranquilla hacia Bogotá, en una operación que busca reforzar las medidas de seguridad alrededor de internos señalados de tener vínculos con estructuras criminales.

De acuerdo con la información entregada por el Gobierno, la medida fue ordenada directamente por el mandatario y busca evitar que algunos de los detenidos puedan continuar coordinando actividades delictivas desde los lugares donde permanecían recluidos.

El operativo cuenta con el acompañamiento de la Fuerza Pública y contempla un dispositivo especial durante el desplazamiento. Las autoridades buscan reducir riesgos de fuga, rescate o posibles ataques durante el traslado hacia la capital.

¿Quiénes son los 20 presos que serán trasladados a Bogotá?

De los 20 internos, 10 se encontraban en comisarías de Policía de Barranquilla y los otros 10 permanecían en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de la ciudad. Entre ellos hay personas señaladas de pertenecer a estructuras como Los Costeños y Los Pepes.

Gobierno mueve a 20 presos de Barranquilla a Bogotá para evitar que sigan coordinando delitos desde las cárceles. Captura de pantalla vía X @abdelaespriella

En el listado divulgado por el presidente aparecen Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias “Rodrigo” o “El Gamo”, señalado de pertenecer a Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias “El Lobo” o “Comandante Gabino”, señalado de integrar Los Costeños; y Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias “Caballo”, también relacionado con esa organización.

¿Por qué el Gobierno ordenó el traslado de los internos?

Según explicó el mandatario, la decisión busca impedir que algunos de los privados de la libertad continúen coordinando actividades criminales desde los centros de reclusión. El traslado a Bogotá pretende modificar las condiciones de custodia y aumentar el control sobre estos internos.

La operación se realiza bajo estrictas medidas de seguridad debido al riesgo de posibles fugas, rescates o atentados. La Fuerza Pública participa en el procedimiento para garantizar el desplazamiento de los 20 internos desde Barranquilla hasta Bogotá.