Todas las personas que deseen salir de Perú, Bolivia y Colombia deberán realizar este trámite de carácter obligatorio.

Las autoridades migratorias de Perú, Bolivia y Colombia están llevando a cabo controles estrictos sobre aquellos que intentan ingresar o salir de sus territorios utilizando un pasaporte vencido.

Esta situación puede resultar en demoras, rechazos o diversos inconvenientes, tanto en aeropuertos como en pasos fronterizos.

En términos generales, las aerolíneas, así como los organismos de migración, exigen que el pasaporte esté vigente para poder autorizar el embarque o permitir el ingreso a otro país.

No obstante, existen algunas excepciones contempladas en acuerdos regionales que abarcan ciertos casos específicos.

¿Qué sucede si intenta viajar a Perú con el pasaporte vencido?

Perú exige a los extranjeros presentar un documento de viaje válido y vigente para ingresar al país. Cuando el ingreso se realiza con pasaporte, este debe cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias, entre ellos contar con la vigencia exigida para el viaje.

Sin embargo, existen excepciones para ciudadanos de determinados países de Sudamérica que pueden ingresar a Perú con su documento nacional de identidad vigente, sin necesidad de presentar pasaporte, de acuerdo con los convenios internacionales vigentes.

Por eso, quienes necesiten utilizar pasaporte deben verificar que esté vigente antes de viajar. Si el documento está vencido y no existe un acuerdo que permita ingresar con otro documento de identidad, podrían tener inconvenientes durante el control migratorio o incluso no ser autorizados a ingresar al territorio peruano.

Todas las personas que deseen salir de Perú, Bolivia y Colombia deberán realizar este trámite de carácter obligatorio. (Fuente: Representación creada con IA)

¿Qué exige Bolivia para ingresar o salir del país?

Los viajeros extranjeros que ingresen a Bolivia deben presentar la documentación exigida según su nacionalidad y motivo del viaje. Para quienes necesitan visa, por ejemplo, las autoridades bolivianas establecen como requisito un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses.

En el caso de ciudadanos de países sudamericanos con acuerdos de integración, existen situaciones en las que es posible ingresar utilizando el documento nacional de identidad vigente, sin necesidad de presentar pasaporte. Los requisitos dependen de la nacionalidad y del régimen aplicable al viajero.

Por eso, quienes necesiten utilizar pasaporte para viajar a Bolivia deben verificar que se encuentre vigente y en condiciones de ser utilizado antes de salir. En determinados casos, los ciudadanos bolivianos que se encuentran en el exterior y no tienen pasaporte o cédula vigente pueden solicitar un salvoconducto para regresar al país.

¿Se puede ingresar a Colombia con el pasaporte vencido?

Colombia exige a los extranjeros presentar un pasaporte válido y vigente u otro documento de viaje reconocido por los instrumentos internacionales vigentes. Entre las alternativas admitidas están los documentos nacionales de identidad de ciudadanos de países de la Comunidad Andina (CAN) y el Mercosur, siempre que cumplan con las condiciones correspondientes.

Por eso, algunos ciudadanos de la región pueden ingresar a Colombia con su documento nacional de identidad vigente, sin necesidad de utilizar el pasaporte. Sin embargo, quienes deban ingresar con pasaporte deberán presentar uno válido y vigente, además de visa cuando su nacionalidad o la actividad que desarrollen en el país así lo requiera.

Las autoridades migratorias recomiendan verificar la documentación antes de viajar. Además, quienes ingresen a Colombia deben salir del país utilizando el mismo documento de viaje con el que realizaron el control migratorio de entrada, por lo que es importante revisar su vigencia y condiciones antes del viaje.

Qué documentos revisan las autoridades migratorias antes de aprobar tu viaje

Las autoridades migratorias y las aerolíneas llevan a cabo una revisión exhaustiva de la documentación del viajero antes de autorizar el embarque o el ingreso a otro país, para asegurar que esta cumpla con los requisitos establecidos para el destino.

Entre los controles más frecuentes se incluyen: