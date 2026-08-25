Confirmado | Bogotá tendrá cortes de agua de hasta 37 horas: listado completo de los barrios afectados

Se aproxima un diluvio histórico este martes 25 de agosto: fuertes ráfagas de viento sacudirán en todo Colombia

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó una nueva programación de cortes de agua que afectará a diferentes localidades de la capital entre el lunes 24 y el viernes 28 de agosto de 2026.

Las suspensiones responden a diferentes intervenciones sobre la infraestructura, entre ellas trabajos de mantenimiento, reparación, empates de redes y verificaciones de macromedidores. Los tiempos dependerán de cada sector y algunas interrupciones alcanzarán hasta 37 horas.

Por esta razón, los habitantes de las zonas incluidas en el cronograma deberán tener en cuenta el día y horario de inicio de cada corte, además de tomar medidas para contar con una reserva de agua mientras se desarrollan las tareas.

Cortes de agua en Bogotá: barrios afectados el lunes 24 y martes 25 de agosto

El lunes 24 de agosto, la programación incluye sectores de Suba. Desde las 10:00 a. m. tendrán una interrupción de aproximadamente cuatro horas:

Makro, Canaima, San Andresito, Maranta, El Rincón del Puente, Verbenal, La Pepita, La Libertad, Balmoral, Villas de Andalucía y San Antonio Norte.

Para el martes 25 de agosto, los cortes programados alcanzarán las localidades de Ciudad Bolívar, Chapinero y Suba.

En Ciudad Bolívar, desde las 9:00 a. m. y durante aproximadamente 24 horas, estarán afectados:

Meissen, México, Central de Mezclas, Lucero Alto, Gibraltar Sur, Lucero del Sur, La Alameda, Bellavista Lucero Alto, Quintas del Sur, Sotavento, Casa de Teja y Quiba.

En Chapinero se producirá el corte más extenso de la programación. Desde las 10:00 a. m. y durante aproximadamente 37 horas, la suspensión alcanzará a:

El Paraíso, Ingemar, Ingemar Oriental, María Cristina, Siberia y Pardo Rubio.

Confirmado | Bogotá tendrá cortes de agua de hasta 37 horas: listado completo de los barrios afectados Shutterstock (editado con IA)

También habrá una intervención en Suba, desde las 10:00 a. m. y durante cuatro horas, que afectará a Casablanca, Suba II, Hacienda San Sebastián, Parque El Retamo y El Manzano y Cojardín.

¿Qué barrios tendrán cortes de agua el miércoles 26 de agosto?

La programación continuará el miércoles con suspensiones en diferentes puntos de la ciudad.

En Antonio Nariño, desde las 7:00 a. m. y durante aproximadamente 27 horas:

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas.

En San Cristóbal, desde las 9:00 a. m. durante 24 horas:

Aguas Claras, Tibaque, Tibaque Urbano, Los Laureles I, Molinos de Oriente, Molino Rural, Monte Carlo y San Cristóbal Sur.

En Bosa, desde las 10:00 a. m. durante aproximadamente 24 horas:

El Remanso, Independencia, La Vega San Bernardino, Los Laureles, Potreritos, Providencia, Remanso Urbano, San Bernardino, San Bernardino XVIII, San Diego Bosa y Villa Emma.

En Kennedy, el barrio Tintal tendrá una suspensión desde las 10:00 a. m. por aproximadamente 24 horas.

Por otra parte, desde las 8:00 p. m. y durante cuatro horas habrá afectaciones en sectores de Usaquén y Suba:

Ginebra, Unicerros, Sagrado Corazón, Montearroyo, Estrellita, Buenavista, Santa Cecilia, La Perla Oriental, Redil, El Codito, La Cañada, El Pañuelito, Cerros de Los Alpes, Bosques de Medina, Sierras del Moral, Barbara, Delicias del Carmen, Bosque de Soratama, Barrancas Oriental, Bocacolina El Cedro, Bosque de Pinos III, Servita, Mirador del Norte, Arauquita, Soratama, Nort Point y Pino Floresta.

Cortes de agua en Bogotá del jueves 27 de agosto

El jueves continuará el cronograma en varias localidades.

En Puente Aranda, Los Ejidos tendrá suspensión desde las 7:00 a. m. durante aproximadamente 27 horas.

En Tunjuelito, desde las 9:00 a. m. y por 24 horas, estarán afectados Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú y Venecia.

En Kennedy, desde las 9:00 a. m. por aproximadamente 24 horas, el corte alcanzará a El Progreso II, Alquería La Fragua I y Venecia. A su vez, Recodo del Tintal tendrá suspensión desde las 10:00 a. m. durante 24 horas.

En Bosa, desde las 10:00 a. m. durante aproximadamente 24 horas, estarán afectados El Jardín, El Toche, La Esperanza Bosa, La Isla, La Primavera Bosa, Manzanares, San Diego, San Eugenio y San José.

También está incluido el Aeropuerto El Dorado, en Engativá, con una suspensión prevista desde las 9:00 a. m. durante 24 horas.

Por último, en Antonio Nariño, desde las 10:00 a. m. y durante aproximadamente 12 horas, estarán afectados La Hortúa, Sevilla, Policarpa, Ciudad Berna, Sociego Sur, Caracas, Ciudad Jardín Sur y Hospital San Carlos.

¿Dónde habrá cortes de agua el viernes 28 de agosto?

El cronograma finalizará el viernes 28 con intervenciones en Teusaquillo y Usme.

En Teusaquillo, el barrio Gran América tendrá una suspensión desde las 9:00 a. m. durante aproximadamente 24 horas.

En Usme, desde las 10:00 a. m. y durante cuatro horas, los sectores alcanzados serán:

Uval, Alfonso López, El Progreso Usme, El Nuevo Portal, Puerta Llano de Usme, La Orquídea Usme, La Reforma y Chapinerito.

Qué hacer antes de un corte de agua en Bogotá

Ante una suspensión programada, se recomienda almacenar únicamente el agua necesaria, mantenerla en recipientes limpios y utilizar las reservas principalmente para necesidades esenciales como la preparación de alimentos y la higiene.

Además, antes de organizarse según estos horarios, los usuarios pueden consultar directamente la programación de la EAAB, ya que los trabajos pueden estar sujetos a modificaciones operativas.