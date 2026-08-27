El pasaporte debe cumplir con las condiciones exigidas por las autoridades.

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Para viajar desde Colombia hacia otro país, uno de los documentos fundamentales es el pasaporte vigente. Aunque se trata de una exigencia que existe desde hace años, los controles sobre la documentación de los viajeros hacen indispensable revisar con anticipación que la libreta se encuentre actualizada y en condiciones adecuadas.

La revisión comienza incluso antes de llegar al puesto de control migratorio. Las aerolíneas comprueban que cada pasajero tenga los documentos necesarios para ingresar al destino elegido, mientras que posteriormente Migración Colombia verifica la documentación durante el proceso de salida del territorio nacional .

Por eso, quienes tienen un viaje internacional programado y han venido aplazando la actualización de su pasaporte deben prestar especial atención a la vigencia del documento y a las condiciones exigidas para el ingreso al país que visitarán.

¿Qué pasa si postergué la actualización de mi pasaporte colombiano?

Para realizar un viaje internacional, los ciudadanos colombianos deben contar con un pasaporte válido y vigente, siempre que este sea el documento requerido para realizar el trayecto. La presentación de una libreta que no cumpla las condiciones necesarias puede convertirse en un impedimento para completar el viaje.

Uno de los principales puntos que deben revisar los viajeros es la fecha de vencimiento. Sin embargo, no basta con mirar únicamente ese dato: algunos países solicitan que el documento tenga un período de validez adicional al momento de ingresar a su territorio.

En determinados destinos, por ejemplo, se puede exigir que el pasaporte conserve una vigencia mínima de varios meses. Por esta razón, un documento que todavía aparece como vigente en Colombia puede no ser suficiente para cumplir con las reglas de entrada de otro país.

Esta situación es especialmente importante para las personas que dejaron para último momento la renovación o actualización de su pasaporte y tienen un viaje próximo.

Colombia prohibirá el ingreso y la salida de la nación a ciudadanos que hayan postergado el trámite de actualización de su pasaporte. ChatGPT - creada con IA

¿En qué momento pueden impedirme continuar con el viaje?

El control de la documentación puede comenzar con la propia aerolínea. Al momento del check-in, la compañía puede verificar que el pasajero tenga los documentos exigidos para llegar al país de destino.

Si el pasaporte está vencido o no cumple con el período de vigencia requerido por el destino, la aerolínea puede impedir el embarque . Esto ocurre porque las compañías deben comprobar que sus pasajeros cumplan con las condiciones de entrada establecidas por las autoridades del país al que se dirigen.

Después aparece el control de Migración Colombia, donde se realiza la verificación correspondiente de los documentos de viaje.

Por eso, tener comprado el tiquete, haber realizado el check-in o incluso haber entregado el equipaje no significa que el viaje esté completamente garantizado. La documentación debe superar los controles correspondientes.

¿Por qué es importante renovar el pasaporte antes de viajar?

Uno de los errores más frecuentes entre quienes realizan viajes internacionales consiste en esperar hasta los últimos días para revisar la vigencia del documento.

El problema puede aparecer cuando el pasaporte está próximo a vencer. Aunque la fecha todavía no haya llegado, el país de destino puede tener una regla diferente y solicitar que el documento permanezca vigente durante un período determinado después de la llegada.

Esto puede generar complicaciones para el viajero, ya que la documentación puede ser considerada insuficiente para ingresar al destino.

Por ese motivo, antes de organizar un viaje internacional desde Colombia, resulta conveniente verificar tanto la vigencia del pasaporte colombiano como las condiciones migratorias específicas del país que se pretende visitar.

¿Qué ocurre si mi pasaporte está próximo a vencer?

Tener un pasaporte próximo a vencer no significa automáticamente que el ciudadano tenga prohibido salir de Colombia. El punto determinante es si el documento cumple con las exigencias del viaje y del país de destino.

Algunos destinos establecen períodos mínimos de vigencia, por lo que resulta fundamental conocer esas reglas antes de viajar.

Un colombiano que tenga previsto viajar próximamente y cuyo pasaporte se encuentre cerca de la fecha de vencimiento debería revisar con anticipación los requisitos del destino y, si corresponde, iniciar el proceso de renovación.

De esta manera, se evita llegar al aeropuerto y descubrir que la documentación no es suficiente para completar el viaje.