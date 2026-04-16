El presidente de Colombia, Gustavo Petro, inició un viaje oficial a España para participar en una serie de encuentros internacionales centrados en la defensa de la democracia y la articulación de líderes progresistas a nivel global. La agenda incluye actividades políticas, académicas y mediáticas en la ciudad de Barcelona. El mandatario permanecerá fuera del país hasta el 21 de abril, según lo establecido en un decreto oficial que también contempla la delegación de sus funciones presidenciales durante su ausencia. La medida responde a los protocolos institucionales que rigen los viajes internacionales del jefe de Estado. El viaje se da en un contexto político marcado por tensiones internas y cruces con distintos sectores, lo que le suma relevancia a su participación en foros internacionales junto a otros líderes de la región y Europa. La visita de Gustavo Petro tiene como eje su participación en la Global Progressive Mobilisation, un foro promovido por organizaciones como la Internacional Socialista y la Alianza Progresista. El evento se desarrollará durante dos jornadas y reunirá a mandatarios y referentes políticos de distintos continentes. Entre los asistentes confirmados se encuentran figuras como Pedro Sánchez, Luiz Inácio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Yamandú Orsi y Cyril Ramaphosa, quienes abordarán temas vinculados al avance de corrientes políticas y desafíos globales. Durante su estadía en Barcelona, el presidente colombiano participará en diversas actividades. Entre ellas, una entrevista en el programa “Los Desayunos”, organizado por medios públicos españoles, y un panel académico en la Universidad de Barcelona. Además, tiene previsto mantener un encuentro bilateral con Pedro Sánchez, con quien abordará temas de cooperación y relaciones entre ambos países. El sábado, Petro dará un discurso en el foro internacional y participará en el plenario del evento. Mientras dure la ausencia del mandatario, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, asumirá como ministro delegatario. Esto implica que ejercerá funciones presidenciales de manera temporal hasta el regreso de Petro al país. La designación fue oficializada mediante el Decreto 0401 del 14 de abril de 2026, en línea con los mecanismos constitucionales que permiten delegar funciones cuando el presidente se encuentra fuera del territorio nacional. La salida del país se produce en un contexto de controversias internas. Una de las más recientes es el fallo de un juzgado de Bogotá que sancionó a Gustavo Petro con una multa equivalente a 15 salarios mínimos por incumplir una orden judicial relacionada con declaraciones sobre un exdirectivo del sistema de salud. A esto se suman cruces con alcaldes en medio de debates por avalúos catastrales y tensiones en el plano internacional, particularmente con Ecuador, por medidas comerciales y diferencias en materia de seguridad fronteriza. Este escenario le da un marco político relevante a su participación en la cumbre internacional.