El Gobierno de los Estados Unidos ha implementado medidas más estrictas en los controles fronterizos. No obstante, existe un permiso especial que permite a ciertos ciudadanos extranjeros ingresar con fines turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que se trate de visitas breves. Quienes cumplan con los requisitos del Visa Waiver Program (VWP) tienen la posibilidad de ingresar sin necesidad de visa, utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Es importante señalar que la ESTA es un documento que requiere un pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país que forma parte del VWP. La autorización previa es un requisito para los ciudadanos de naciones que forman parte del VWP que deseen ingresar a EE. UU. por vía aérea, marítima o terrestre (incluyendo, desde 2022, la frontera terrestre). Esta autorización permite estancias de hasta 90 días para turismo, actividades comerciales o tránsito. Es importante señalar que la autorización de la ESTA no garantiza la admisión, ya que la decisión final corresponde al oficial de CBP en el punto de entrada. Los ciudadanos de países que están incluidos en el VWP pueden realizar el siguiente procedimiento: Desde 2022, la autorización ESTA es también necesaria para aquellos que ingresan vía frontera terrestre, además de por aire y mar. Esta autorización se vincula al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, generalmente, tiene una vigencia de hasta 2 años (o hasta que el pasaporte expire). Permite múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se mantengan las condiciones del programa. La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización electrónica que permite viajar sin visado a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Esta aplica a ciudadanos de países adscritos que realicen visitas cortas por motivos de turismo, negocios o tránsito. Se trata de un permiso anticipado que se gestiona en línea y, si es aprobado, facilita el embarque; el ingreso final siempre es determinado por CBP al llegar al punto de entrada.