Reforma laboral en Colombia: los cuatro permisos remunerados que ganan los trabajadores y desde cuándo aplican.

El Gobierno de Colombia puso en marcha una de las transformaciones más amplias del mercado laboral en los últimos años con la aprobación de la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro. La norma, que ya es ley, incorporó nuevos derechos para los trabajadores y estableció obligaciones concretas para los empleadores, con cambios que comenzarán a regir de manera progresiva desde 2026.

Entre las modificaciones que más impacto tendrán en la vida cotidiana de los empleados se encuentran la redefinición de la jornada laboral, los recargos por trabajo en horarios especiales y la creación de nuevos permisos remunerados que permiten ausentarse del trabajo sin afectar el salario.

Con la entrada en vigencia de estos ajustes, muchos trabajadores se preguntan cuáles son los permisos pagos que reconoce la reforma y desde qué momento podrán solicitarlos de manera formal.

Cuáles son los permisos remunerados que introduce la reforma laboral

La reforma laboral incorporó cuatro permisos remunerados obligatorios que los empleadores deberán conceder cuando se cumplan las condiciones previstas en la ley. Estos derechos quedaron establecidos dentro de las obligaciones especiales del empleador y aplican para los trabajadores regidos por el Código Sustantivo del Trabajo.

El objetivo de estos permisos es garantizar que los empleados puedan atender situaciones personales, familiares o legales sin que esto implique descuentos salariales ni sanciones laborales.

Reforma laboral en Colombia: los cuatro permisos remunerados que ganan los trabajadores y desde cuándo aplican. (Imagen: Pexels)

Permiso remunerado para citas médicas: cuándo aplica

Uno de los permisos reconocidos permite al trabajador ausentarse para asistir a citas médicas, ya sean de urgencia o programadas con especialistas. Para acceder a este derecho, el empleado deberá informar previamente al empleador y presentar el respectivo certificado médico.

Este permiso también cubre tratamientos y diagnósticos definidos por el sistema de salud, siempre que exista el soporte correspondiente que justifique la ausencia.

Permiso por obligaciones escolares: quiénes pueden solicitarlo

La reforma laboral establece un permiso remunerado para quienes actúan como acudientes de menores de edad. En estos casos, el empleador deberá autorizar la ausencia cuando la institución educativa requiera de manera obligatoria la presencia del acudiente.

Este permiso aplica para citaciones formales, actividades académicas o cualquier evento escolar en el que la asistencia del responsable sea necesaria, según lo certificado por el centro educativo.

Permiso para citaciones judiciales o administrativas

Otro de los permisos incorporados permite al trabajador ausentarse para atender citaciones judiciales, administrativas o legales. La norma señala que el empleador no podrá negar este permiso ni aplicar sanciones cuando la citación sea formal y de obligatorio cumplimiento.

Este derecho cubre diligencias ante autoridades judiciales, entidades administrativas u otros organismos públicos que exijan la comparecencia personal del trabajador.

Un día de descanso remunerado por uso de bicicleta

Como novedad, la reforma incluyó un permiso vinculado a la movilidad sostenible. Los trabajadores podrán acordar con su empleador un día de descanso remunerado por cada seis meses de trabajo, siempre que certifiquen el uso de la bicicleta como medio de transporte para desplazarse hacia y desde el lugar de trabajo.

Este beneficio estará sujeto a verificación y a los acuerdos internos definidos entre las partes.

Desde cuándo aplican los permisos remunerados en Colombia

Los cuatro permisos remunerados establecidos en la reforma laboral comenzarán a aplicarse a partir de enero de 2026, junto con otros cambios que entrarán en vigencia de manera gradual.

Reforma laboral en Colombia: los cuatro permisos remunerados que ganan los trabajadores y desde cuándo aplican. (Imagen: Freepik)

En ese mismo año también se implementará la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales y la nueva definición de los horarios de la jornada diurna y nocturna, con los recargos correspondientes.

Además, la ley ratificó el contrato a término indefinido como la forma general de vinculación laboral y reforzó la obligación de formalizar el empleo en distintos sectores, consolidando un nuevo marco de derechos y deberes en las relaciones laborales en Colombia.