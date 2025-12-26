Golpe al ELN en Cúcuta | Capturan a alias El Mono, cabecilla urbano vinculado a la fabricación y tráfico de armas.

La Policía Nacional confirmó la captura de Robinson Valencia Toro, conocido como alias El Mono, señalado como cabecilla urbano del frente Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN. El operativo se desarrolló en Cúcuta, en el marco de una acción coordinada entre unidades de investigación criminal y la Fiscalía General de la Nación.

La detención se produjo durante un procedimiento de registro y allanamiento en el barrio El Salado, donde las autoridades lograron ubicar a uno de los principales articuladores de la estructura urbana del grupo armado ilegal en la capital de Norte de Santander.

El rol que cumplía dentro de la estructura urbana del ELN

Según información entregada por las autoridades, recogidas por La FM, Robinson Valencia Toro habría tenido un papel clave en la coordinación de actividades ilegales en zonas urbanas de Cúcuta. Su función principal estaba asociada al enlace entre células locales y mandos regionales, lo que le permitía facilitar acciones armadas y logísticas dentro de la ciudad.

Las investigaciones indican que participaba en la planificación de hechos violentos y en el manejo de armamento y explosivos de fabricación artesanal, además de apoyar el traslado de estos elementos a distintos puntos del área metropolitana.

Durante el procedimiento, los investigadores incautaron armas de fuego, munición y varios equipos de comunicación, elementos que presuntamente eran utilizados para coordinar acciones ilícitas y mantener contacto con otros integrantes de la organización.

Golpe al ELN en Cúcuta | Capturan a alias El Mono, cabecilla urbano vinculado a la fabricación y tráfico de armas. (Fuente: Shutterstock)

Cómo cambia el panorama de seguridad tras el operativo

Voceros de la Policía Metropolitana señalaron que el detenido también estaría relacionado con mecanismos de presión ilegal, como la entrega de mensajes intimidatorios para exigir pagos extorsivos a comerciantes y habitantes de varios sectores de Cúcuta.

Con este procedimiento, las autoridades aseguran que se reduce de forma considerable la capacidad de acción del ELN en entornos urbanos, en especial en lo relacionado con la ejecución de atentados y el control ilegal sobre la población civil. Los operativos continuarán como parte del refuerzo de seguridad en Norte de Santander.