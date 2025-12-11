El hallazgo revive uno de los proyectos más secretos de la Guerra Fría y plantea nuevas inquietudes por el avance del deshielo en el Ártico. (Fuente: Archivo)

Durante una misión aérea de rutina sobre el Ártico, un equipo científico de la NASA registró una anomalía inesperada bajo las capas de hielo de Groenlandia. Los datos obtenidos por un sofisticado radar instalando en una aeronave sorprendieron incluso a los investigadores más experimentados.

Lo que parecía una simple irregularidad en el terreno comenzó a tomar forma definida en las imágenes, revelando líneas y patrones imposibles de atribuir a procesos naturales. La estructura oculta, enterrada a decenas de metros de profundidad, despertó dudas inmediatas sobre su origen y antigüedad.

A medida que el análisis avanzó, los científicos confirmaron que no se trataba de una formación geológica. Lo que descubrieron bajo el hielo pertenece a una era marcada por secretos, experimentos y tensiones globales que siguen teniendo repercusión hasta hoy.

La base secreta que reapareció bajo el hielo de Groenlandia

En abril de 2024, un equipo de científicos de la NASA realizó un sobrevuelo rutinario en una misión de observación del Ártico. Lo que encontraron no estaba en los planes: los radares instalados en un avión Gulfstream III registraron una estructura geométrica enterrada bajo el hielo de Groenlandia. Al analizar los datos, identificaron la silueta de Camp Century, una base militar secreta construida por Estados Unidos en plena Guerra Fría.

Camp Century fue inaugurada en 1959 y estaba compuesta por túneles subterráneos, dormitorios, laboratorios, un hospital e incluso un reactor nuclear portátil que brindaba energía a la instalación. Aunque públicamente se presentó como un “centro científico”, su objetivo real estaba vinculado a operaciones militares encubiertas, entre ellas la posibilidad de instalar misiles bajo el hielo de manera indetectable.

La estructura coincide con un antiguo complejo construido por EE. UU. en plena tensión de la Guerra Fría.

La base fue abandonada en 1967, sellada y dejada a merced del clima ártico, bajo más de 30 metros de nieve compactada.

Qué preocupa a los científicos

El deshielo acelerado del Ártico, documentado durante la última década, está empezando a exponer estructuras que permanecieron ocultas durante más de medio siglo. Los investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) advirtieron que los restos de Camp Century podrían contener materiales peligrosos: residuos químicos, diesel congelado, e incluso restos asociados al antiguo reactor nuclear portátil.

Aunque todavía no hay un riesgo inmediato, el hallazgo revive un debate sobre quién debería hacerse responsable de posibles contaminantes enterrados en territorios que cambian rápidamente por efecto del calentamiento global. Groenlandia ha advertido en otras ocasiones que no permitirá que su territorio se convierta en un “vertedero militar histórico”.