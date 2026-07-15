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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que no asistirá a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para el próximo 7 de agosto, y afirmó que tampoco le dará la mano al mandatario electo.

El anuncio lo hizo durante un consejo de ministros transmitido por televisión, donde reiteró sus denuncias sobre un supuesto fraude electoral y anticipó que presentará nuevas demandas ante la justicia. Hasta el momento, esas acusaciones no han sido demostradas judicialmente ni existe una decisión de las autoridades electorales que respalde sus afirmaciones.

La decisión representa un hecho sin precedentes recientes en la política colombiana, ya que rompe con el protocolo tradicional de transición presidencial, en el que el jefe de Estado saliente acompaña al mandatario electo durante el acto de transmisión del poder ante el Congreso de la República.

¿Por qué Gustavo Petro decidió no asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella?

Durante el consejo de ministros, Gustavo Petro sostuvo que no reconoce como legítimos los resultados de la segunda vuelta presidencial y explicó que esa es la razón por la que no estará presente en la ceremonia de investidura.

Según las declaraciones difundidas por Revista Semana, el mandatario manifestó:

“Yo no puedo aceptar un presidente, y por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte, ni darle la mano. Allá él que lo diga, pero él sabe por qué, porque eso es un fraude”.

Con estas palabras, Petro dejó claro que tampoco participaría en el tradicional saludo entre el presidente saliente y el entrante, una de las imágenes más representativas del cambio de gobierno en Colombia.

Petro no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella y anuncia nuevas denuncias por presunto fraude electoral. Fuente: EFE Mauricio Duenas Castaneda

¿Qué dijo Petro sobre el presunto fraude electoral?

El presidente insistió en que, a su juicio, existieron irregularidades durante el proceso electoral, aunque aseguró que no se trataría de un fraude masivo, sino de una cifra específica de votos.

De acuerdo con lo expresado por Petro durante el consejo de ministros y replicado por distintos medios nacionales, el supuesto fraude estaría relacionado con 848.000 votos, especialmente correspondientes al voto de colombianos en el exterior.

El mandatario afirmó que presentará nuevas demandas penales y acciones de nulidad para sustentar sus denuncias con la evidencia que, según dijo, ya tiene en su poder.

No obstante, hasta la fecha, las autoridades electorales no han confirmado la existencia de un fraude ni existe una decisión judicial que invalide el resultado de la elección presidencial.

¿Qué consecuencias tiene la ausencia del presidente saliente en la transmisión del mando?

La decisión de Petro modifica uno de los momentos más simbólicos de la democracia colombiana.

Tradicionalmente, el presidente que finaliza su mandato acompaña al nuevo jefe de Estado durante la ceremonia oficial, participa en el saludo protocolario y en varios actos institucionales previos a la transmisión del poder.

Su ausencia obligaría a reorganizar parte del desarrollo ceremonial previsto para el 7 de agosto y dejaría sin una de las escenas habituales de cada cambio de gobierno.

Además, ocurre en medio de una creciente tensión entre la administración saliente y el equipo de empalme del presidente electo, que durante las últimas semanas ha manifestado diferencias sobre el acceso a información y el proceso de transición.

¿Qué establece el protocolo para la posesión presidencial en Colombia?

El Decreto 770 de 1982 contempla que, antes de la transmisión oficial del mando, el presidente saliente imponga al mandatario electo varias de las principales condecoraciones del Estado colombiano.

Entre ellas se encuentran:

La Orden de Boyacá en grado de Gran Collar.

La Orden de San Carlos.

La Orden Nacional al Mérito.

Con el anuncio de Petro, surge la incertidumbre sobre cómo se desarrollará esa parte del protocolo y qué ajustes podrían realizar las autoridades encargadas de organizar la ceremonia.

Hasta ahora, los preparativos para la posesión de Abelardo de la Espriella continúan.

¿Dónde será la posesión de Abelardo de la Espriella?

Otro de los temas que sigue pendiente de definición es el lugar donde se realizará el juramento presidencial.

Abelardo de la Espriella ha reiterado públicamente su intención de posesionarse en una guarnición militar ubicada en el sur del país, una propuesta que deberá contar con la aprobación del Congreso de la República.

Se espera que durante las sesiones legislativas se conozca la decisión sobre esa posibilidad, mientras continúan los preparativos para la transmisión del mando presidencial prevista para el próximo 7 de agosto.