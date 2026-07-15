Petro apuntó contra De la Espriella: “Simular que son Gobierno es un delito”

Álvaro Leyva denuncia un supuesto plan de sabotaje de Petro contra la transición al gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente Gustavo Petro volvió a lanzar fuertes cuestionamientos contra el mandatario electo Abelardo De la Espriella durante un nuevo consejo de ministros. El jefe de Estado sostuvo que el equipo del próximo gobierno está actuando como si ya hubiera asumido el poder, pese a que la posesión presidencial aún no se ha realizado.

Según Petro, las reuniones con funcionarios públicos, los anuncios realizados por el presidente electo y los encuentros con quienes integrarán su gabinete no corresponden a actuaciones propias de un gobierno en ejercicio.

Petro aseguró que “simular ser Gobierno es un delito”

Durante su intervención, el mandatario afirmó que los consejos de ministros convocados por el equipo del gobierno entrante carecen de validez porque sus integrantes todavía no han jurado ni asumido oficialmente sus cargos.

En ese contexto, advirtió que cualquier servidor público que participe en ese tipo de actividades podría enfrentar consecuencias legales.

“ Simular que son gobierno es un delito ”, sostuvo Petro, quien además aseguró que, en caso de identificar funcionarios nacionales, departamentales o municipales involucrados en esas actuaciones, cumplirá con su deber de denunciarlos ante las autoridades competentes.

También cuestionó la postura internacional del presidente electo

En su intervención, Petro criticó la posición que, según él, ha asumido Abelardo De la Espriella frente a organismos internacionales como la ONU y la OEA.

El mandatario afirmó que el presidente electo pretende desconocer esas instancias y aseguró que esa postura representa un riesgo para la protección de las libertades y los derechos de la sociedad.

Asimismo, lanzó nuevas críticas personales contra su sucesor y lo calificó de “estafador”.

Petro apuntó contra De la Espriella: “Simular que son Gobierno es un delito” Representación hecha con IA

El mensaje a las Fuerzas Militares

Otro de los temas abordados por Petro fue el papel que deben desempeñar las Fuerzas Militares durante la transición presidencial.

El jefe de Estado recordó que el saludo militar únicamente debe dirigirse a los comandantes en ejercicio y al presidente de la República como comandante supremo, por lo que insistió en que ninguna otra autoridad puede recibir ese tratamiento antes de asumir formalmente el cargo.

Petro reiteró que entregará el poder conforme a la Constitución

El mandatario aseguró que su administración finalizará el 6 de agosto y reiteró que la transición se desarrollará respetando plenamente el orden constitucional.

En ese sentido, afirmó que no impulsará acciones que alteren el proceso de entrega del poder y defendió que el cambio de gobierno debe realizarse por las vías institucionales.

Rechazó el posible regreso de militares retirados

Durante el consejo de ministros, Petro también cuestionó el anuncio del gobierno entrante sobre la eventual reincorporación de integrantes de la Fuerza Pública desvinculados durante su administración.

El presidente sostuvo que esas salidas obedecieron a casos de extralimitación de funciones, participación en actividades políticas o presuntas conductas delictivas, por lo que rechazó que se reviertan esas decisiones.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de la controversia por las actividades que viene adelantando el presidente electo antes de asumir el cargo.

A ello se suma el desacuerdo entre ambas administraciones sobre la ceremonia de transmisión del mando del próximo 7 de agosto. Mientras De la Espriella ha manifestado su intención de prestar juramento en una guarnición militar, el Gobierno saliente sostiene que la Constitución establece que la posesión debe realizarse ante el Congreso de la República, lo que mantiene abierto un nuevo foco de tensión política entre el Ejecutivo y el gobierno entrante.