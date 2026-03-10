El Gobierno de los Estados Unidos ha implementado medidas más estrictas en sus controles fronterizos. Sin embargo, existe una autorización que permite a ciertos ciudadanos extranjeros ingresar por motivos turísticos, de negocios o tránsito, siempre que la duración de su estancia sea breve. Los individuos que cumplan con los criterios establecidos por el Visa Waiver Program (VWP) tienen la posibilidad de ingresar sin necesidad de visa, utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Es importante señalar que la ESTA no sustituye el pasaporte; se requiere un pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país que forma parte del VWP. Asimismo, no reemplaza la Real ID, la cual no es aplicable a viajes internacionales. La ESTA es la autorización previa obligatoria para ciudadanos de países que integran el VWP que ingresen a EE. UU. por aire, mar o tierra (sí, también en frontera terrestre desde 2022). La aprobación de la ESTA no garantiza la admisión: la decisión final la toma el oficial de CBP en el punto de entrada. Permite estadías de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito. Los ciudadanos de naciones que están incluidas en el VWP pueden realizar lo siguiente: Desde 2022, la ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es requerida para aquellos que ingresen a Estados Unidos por vía terrestre, además de por aire y mar. Esta autorización se asocia al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, generalmente, posee vigencia de hasta 2 años (o hasta la expiración del pasaporte), permitiendo múltiples ingresos cortos de hasta 90 días cada uno, siempre que se cumplan las condiciones del programa. La ESTA es la autorización digital que permite viajar sin visa a Estados Unidos bajo dicho programa. Se trata del permiso previo al desplazamiento: su gestión se realiza en línea y, si es aprobado, habilita el embarque; sin embargo, la admisión final es determinada por CBP al llegar al punto de entrada. El Visa Waiver Program abarca en la actualidad a 42 naciones, las cuales se encuentran distribuidas en Europa, Oceanía, Asia, así como en ciertas regiones de América del Sur y el Medio Oriente. Hasta la fecha, Colombia no está incluida en este programa; sin embargo, los siguientes países sí lo están: Contenido: Contenido: Japón, Brunéi, Singapur, Corea del Sur, Taiwán.