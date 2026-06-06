Miles de colombianos ya comenzaron a planificar sus viajes a Estados Unidos, México y Canadá para asistir al Mundial 2026, un movimiento que también incrementó la demanda de servicios de conectividad en el exterior. Mantener el acceso a aplicaciones bancarias, plataformas de mensajería, mapas y servicios de transporte se convirtió en una de las principales preocupaciones de quienes viajarán al torneo.

Según información divulgada por El Tiempo, y con base en proyecciones de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), hasta 120.000 colombianos podrían desplazarse a los tres países sede durante la competencia, por lo que operadores como Claro comenzaron a difundir recomendaciones para garantizar la conexión durante el viaje.

Una de las principales ventajas: mantener el mismo número durante el viaje

La compañía destacó que el roaming internacional permite conservar la línea telefónica habitual y acceder a los servicios móviles apenas se llega al país de destino. Esto evita trámites relacionados con la compra de tarjetas SIM locales o la configuración de nuevos números.

La posibilidad de mantener el mismo contacto también resulta clave para quienes utilizan sistemas de verificación mediante mensajes de texto o llamadas, un mecanismo habitual en aplicaciones financieras, correos electrónicos y plataformas digitales que requieren autenticación de identidad.

Además, contar con datos móviles desde el primer momento facilita la consulta de mapas, reservas, transporte y toda la logística asociada a un evento que movilizará millones de personas en distintas ciudades de Norteamérica.

El roaming internacional permite utilizar datos móviles y llamadas sin cambiar de número telefónico. Shutterstock

Qué incluye el servicio de roaming para el Mundial 2026

Entre las opciones disponibles figura Pasaporte América, un servicio que ofrece cobertura en varios países del continente, incluidos Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, los usuarios pueden utilizar los datos incluidos en sus planes contratados en Colombia mientras permanecen en el exterior. En algunos casos, los planes con datos ilimitados permiten consumir hasta 40 GB por ciclo de facturación.

El servicio también contempla minutos para realizar y recibir llamadas. Los clientes empresariales disponen de hasta 500 minutos por ciclo, mientras que los usuarios de planes personales pueden acceder a hasta 400 minutos para comunicarse dentro del país visitado, llamar a Colombia o recibir llamadas.

Cómo activar el roaming antes de viajar

Claro recomienda habilitar el servicio antes de iniciar el viaje para garantizar conexión inmediata al aterrizar. La activación puede realizarse mediante diferentes canales de atención, entre ellos la marcación *200 desde el celular, la línea de WhatsApp de la compañía, la aplicación Mi Claro o los centros de servicio autorizados.

La empresa también dispone de planes diarios y paquetes con vigencias de siete y quince días, pensados para adaptarse a la duración de cada viaje y a las necesidades de conectividad de los asistentes al Mundial.