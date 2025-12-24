Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a los partidos de la Selección de Colombia con pasajes y vuelo incluido. (Imagen: archivo)

El sorteo del Mundial 2026 no solo definió rivales y ciudades sede para la Selección de Colombia, también empezó a mover el presupuesto de miles de hinchas. En cuestión de días, los precios de los vuelos y el interés por viajar a Estados Unidos y México cambiaron con fuerza, especialmente hacia las ciudades donde jugará el equipo nacional.

El movimiento quedó reflejado en un análisis del metabuscador de viajes Kayak, que comparó las búsquedas realizadas antes y después del sorteo, tomando como referencia los meses en los que se disputará el torneo. La tendencia muestra que, para muchos colombianos, planear el viaje ya es parte del camino al Mundial.

Con los partidos confirmados y las sedes definidas, una de las principales preguntas es cuánto cuesta acompañar a la Selección, sumando pasajes aéreos y entradas oficiales.

Cuánto cuestan los vuelos desde Colombia a las sedes del Mundial 2026

Uno de los destinos que más interés despertó fue Miami, una ciudad clave por su conectividad y porque allí se jugará uno de los partidos más esperados de la fase de grupos. Tras el sorteo, el precio promedio de los tiquetes aéreos desde Colombia aumentó alrededor de un 25%, superando los 2,4 millones de pesos, según datos de Kayak.

En Ciudad de México, otra de las sedes donde jugará la Selección, el incremento fue más moderado. Los precios promedio subieron cerca de un 6%, ubicándose alrededor de 1,87 millones de pesos, lo que la convierte en una opción más accesible para quienes buscan combinar fútbol y turismo.

Guadalajara mostró un comportamiento distinto. Aunque también será sede mundialista, el precio promedio de los vuelos bajó levemente y se ubicó cerca de 2,24 millones de pesos, una variación que llamó la atención en medio del auge de búsquedas.

En el caso de Nueva York, ciudad que albergará la final del torneo, el interés creció con fuerza, pero el precio promedio de los vuelos descendió cerca de un 7%, situándose alrededor de 2,58 millones de pesos, en parte por la alta oferta aérea hacia ese destino.

Cuánto cuestan las entradas para ver a la Selección Colombia en el Mundial

A los gastos de viaje se suma el valor de los boletos. La FIFA abrió la tercera fase de venta de entradas bajo un sistema de sorteo aleatorio, que en sus primeros días recibió una demanda histórica a nivel mundial, según informó Infobae.

Para los partidos de fase de grupos, los precios de las entradas estándar pueden llegar hasta los 700 dólares, especialmente en encuentros de alta demanda como el de Colombia frente a Portugal. Estos valores generaron preocupación entre federaciones y asociaciones de hinchas por el impacto en el bolsillo de los aficionados.

Ante las críticas, la FIFA anunció una nueva franja de entradas de 60 dólares, destinada exclusivamente a seguidores de las selecciones participantes. Sin embargo, este cupo es limitado: representa apenas una pequeña porción del total de boletas disponibles por partido, por lo que solo unos pocos cientos de hinchas por selección podrán acceder a ese precio.

Cuánto puede costar el viaje completo para un hincha colombiano

Sumando vuelo y entrada, el presupuesto para ver un partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026 puede variar ampliamente según la ciudad y la disponibilidad. En un escenario conservador, un hincha podría necesitar entre 3 y 5 millones de pesos solo en pasajes y boleta, sin contar alojamiento, alimentación ni transporte interno.

Especialistas en viajes recomiendan monitorear precios con anticipación, considerar sedes cercanas entre sí y evaluar fechas flexibles para reducir costos. En un Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, la planificación será tan importante como el resultado en la cancha.