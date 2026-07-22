Este miércoles, 22 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 634.28925 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,17%.

En la última semana, el Real subió 11.35%, mientras que en el último año cayó -10.62%, indicando mejora reciente pese a un balance anual negativo.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días el Real mostró volatilidad, con más avances que retrocesos y un día sin cambios; pese a las dos caídas finales, el balance acumulado es levemente alcista.

La volatilidad económica de la última semana del Real es del 9.84%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.37%.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un posible fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 63428.92200518514 pesos colombianos; 200 reales cuestan 126857.84401037028 pesos colombianos y 500 reales cuestan 317144.6100259257 pesos colombianos.