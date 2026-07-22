En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este miércoles, 22 de julio de 2026 llegó a 3658.42 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una oscillación del2,81% en relación al costo del día anterior.

En el mercado del Euro, la cotización subió 2.14% en la última semana, pero en el último año registra -18.40%, indicando una tendencia anual negativa pese al avance reciente.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro comenzó con un repunte, encadenó tres caídas, luego alternó avances y retrocesos y cerró con dos subidas consecutivas; el balance es mixto, con recuperación al final pese a la presión bajista intermedia.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría favorecer a los exportadores y mejorar la confianza en la economía.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 365841.99 pesos colombianos; 200 euros cuestan 731683.98 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1829209.95 pesos colombianos.