Colpensiones: los trabajadores de edad igual o superior a 55 años deben realizar este procedimiento o se desvincularán de la pensión para siempre (Fuente: edición propia).

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Miles de trabajadores en Colombia que están próximos a la edad de jubilación enfrentan la posibilidad de perder su pensión si no cumplen con un requisito esencial estipulado por Colpensiones.

La advertencia se dirige específicamente a aquellos que tienen entre 55 y 60 años y que todavía no han verificado ni actualizado sus datos en el sistema.

Colpensiones: ¿quiénes deben actualizar sus datos hoy?

Colpensiones ha enfatizado la importancia de que todos los afiliados cercanos a dos años de alcanzar la edad legal para su pensión -57 años para mujeres y 62 años para hombres- examinen de manera urgente su historia laboral y la información personal correspondiente. Esta acción no es voluntaria, sino que constituye un paso obligatorio para el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez.

El incumplimiento de este requisito puede acarrear serios inconvenientes para los trabajadores, incluyendo demoras en el proceso de pensión, o en el peor de los escenarios, la pérdida total de su derecho a la pensión.

Miles de empleados en Colombia corren el riesgo de perder su pensión si no actualizan datos.

Atención empleados de 55 a 60 años: razones para actuar ya

Colpensiones ha identificado numerosos casos en los que estas deficiencias obstaculizan el inicio del proceso de jubilación, generando angustia e incertidumbre entre los afiliados. Por ende, actuar con anticipación se establece como la mejor estrategia para salvaguardar lo que se ha edificado a lo largo de una vida de trabajo.

Los colombianos que actualmente se encuentran en la franja etaria de 55 a 60 años están en una etapa crucial de su trayectoria laboral. Si no adoptan medidas en este momento, podrían enfrentar inconsistencias al momento de alcanzar la edad de pensión. Entre los errores más frecuentes se destacan semanas no registradas, lagunas en la cotización y datos personales incorrectos.

Cómo consultar y actualizar su historia laboral en Colpensiones

Para prevenir inconvenientes, Colpensiones sugiere a los afiliados llevar a cabo el siguiente procedimiento gratuito y accesible desde cualquier localidad del país:

Acceder a www.colpensiones.gov.co

Dirigirse a la Zona Transaccional y seleccionar la Sede Electrónica.

Iniciar sesión utilizando usuario y contraseña. Si no dispone de una cuenta, es posible registrarse con facilidad.

Revisar la historia laboral y proceder a descargar el archivo en PDF.

El documento que necesitás para recibir tu pensión

La historia laboral es un documento fundamental que refleja las semanas cotizadas y los períodos relativos. Cualquier ausencia, error o inexactitud en este registro puede resultar en la paralización indefinida del proceso de pensión.

Por tal razón, Colpensiones enfatiza la importancia de verificar:

Que los datos personales (nombre, cédula, fecha de nacimiento) coincidan con los del documento de identidad.

Que no existan meses sin cotización sin justificación.

Que todos los empleadores estén reportados correctamente.

Que las fechas de ingreso y salida estén bien registradas.

No llevar a cabo esta actualización puede ser perjudicial para sus planes de jubilación. Colpensiones ha aclarado que, sin la verificación y corrección oportuna de la historia laboral, el derecho a la pensión podría verse comprometido. En ciertos casos, se han reportado demoras de varios meses e incluso años debido a inconsistencias no rectificadas a tiempo.

Adicionalmente, es relevante señalar que ningún trámite de pensión se inicia de manera automática. Es responsabilidad del afiliado gestionar activamente su proceso para asegurar que todo esté en orden cuando llegue el momento.