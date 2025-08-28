La caída del cabello es un problema que afecta tanto a hombres como a mujeres y suele estar relacionada con el estrés, los cambios hormonales, la genética, la alimentación e incluso con ciertas enfermedades. Frente a este escenario, cada vez más personas recurren a remedios caseros como alternativa natural y económica.

Entre ellos, el agua de cebolla se ha convertido en una de las más populares gracias a sus propiedades que ayudan a fortalecer el pelo y estimular su crecimiento.

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Por qué la cebolla ayuda al cabello

La cebolla es rica en azufre, un mineral esencial para la producción de queratina, la proteína que compone gran parte de la fibra capilar. Según un artículo de la MHR Clinic, este vegetal también contiene antioxidantes y propiedades antimicrobianas que protegen el cuero cabelludo y favorecen la circulación.

La cebolla es rica en azufre, un mineral esencial para la producción de queratina, la proteína que compone gran parte de la fibra capilar. Imagen: archivo. fcafotodigital

La combinación de estos elementos ayuda a:

Reducir la caída del cabello .

Prevenir el quiebre y la fragilidad de las hebras.

Estimular el flujo sanguíneo hacia los folículos.

Proteger contra hongos y bacterias.

Dar un brillo natural al pelo.

De hecho, una investigación publicada en el Journal of Dermatology comprobó que las personas con alopecia areata que aplicaron agua de cebolla dos veces al día durante dos meses tuvieron un crecimiento capilar significativo, en comparación con quienes usaron un placebo.

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Cómo preparar agua de cebolla para el cabello

Para aprovechar sus beneficios, puedes preparar una infusión sencilla en casa.

Ingredientes:

2 o 3 cebollas medianas.

1 litro de agua.

Unas gotas de aceite esencial de romero o lavanda (opcional).

Preparación:

Pela y corta las cebollas en trozos medianos. Hierve un litro de agua y añade la cebolla. Cocina durante 10 minutos y deja enfriar. Cuela el líquido y guárdalo.

Modo de uso:

Aplica el agua sobre el cuero cabelludo limpio.

Masajea suavemente y deja actuar entre 30 y 45 minutos.

Enjuaga con un shampoo libre de sulfatos y parabenos.

Se recomienda repetir de 2 a 3 veces por semana.

Otra forma: jugo de cebolla directo

Si buscas un efecto más concentrado, también puedes usar el jugo de cebolla. Para eso, licúa las cebollas crudas, cuela el líquido y aplícalo con ayuda de un algodón o directamente con los dedos. Déjalo actuar entre 30 y 50 minutos antes de enjuagar.