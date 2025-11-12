Quién fue Bárbara Borges, la influencer brasileña que murió por una bala perdida en Río de Janeiro. Imagen: archivo.

Bárbara Borges, una creadora de contenido brasileña de 28 años, falleció el pasado 31 de octubre tras recibir un disparo en la cabeza mientras viajaba en un taxi por la Linha Amarela, una importante vía de Río de Janeiro, Brasil. Su caso conmocionó al país y a toda la región.

Según información obtenida por El Tiempo, las cámaras de seguridad y videos difundidos en redes sociales registraron el momento del ataque. Aunque los servicios de emergencia llegaron rápidamente, la joven murió en el acto debido al impacto.

Lo que muestran los videos: la secuencia del crimen

Según los primeros reportes, las autoridades brasileñas sospechan que la muerte de Borges fue accidental, consecuencia de un enfrentamiento entre bandas rivales. Los videos difundidos en redes sociales muestran la violencia desatada en la vía.

De acuerdo con Antena 3, la balacera ocurrió durante un choque entre grupos criminales en la zona de Vila do Pinheiro, dentro del Complexo da Maré. El intercambio de disparos se prolongó por varios segundos.

El taxista que conducía el vehículo relató que escuchó numerosos tiros y trató de proteger a la pasajera. Le pidió que se agachara, pero fue demasiado tarde. Luego intentó auxiliarla y trasladarla al hospital, recibiendo apoyo de la policía en el trayecto.

Conmoción en redes tras su fallecimiento

Horas antes del ataque, Bárbara compartió un mensaje en Instagram pidiendo cuidar a quienes nos aman. El post se volvió viral tras conocerse su muerte y motivó una ola de mensajes de solidaridad.

“Por favor cuida de quienes te aman. Cuida de quienes te escuchan, de quienes te esperan, de quienes te desean lo mejor. Las cosas que perdemos, las recuperamos, pero las personas no”, escribió.

Qué dice la investigación hasta el momento

La noticia reavivó el debate sobre la inseguridad en las principales avenidas de Río y el peligro que enfrentan peatones y pasajeros inocentes. Las autoridades intentan determinar si el hecho estuvo directamente relacionado con el enfrentamiento entre bandas rivales y trabajan en la identificación de los responsables.

Hasta el momento, no se ha logrado establecer quiénes fueron los agresores. La policía mantiene acordonada la zona y continúa con la recolección de evidencias, mientras familiares y seguidores exigen justicia y reclaman acciones concretas para proteger a la población civil.