La Tercera Guerra Mundial ya posee fecha: la temible profecía de Baba Vanga emerge a la luz (Fuente. archivo).

Increíble descubrimiento arqueológico: encontraron un túnel de más de 2000 años que conecta dos famosas ciudades

La reconocida vidente Baba Vanga dejó un legado de predicciones que, años después de su fallecimiento, continúan generando un notable impacto.

Una de las más alarmantes indica que hacia finales de 2025 se iniciaría el “comienzo del fin del mundo”, presagiado por una supuesta Tercera Guerra Mundial, lo que ha captado la atención de millones, especialmente en un contexto internacional repleto de tensiones.

Sus seguidores sostienen que numerosas predicciones de Baba Vanga se han materializado con precisión, lo que hace que las advertencias sobre el año 2025 susciten preocupación.

Las interpretaciones contemporáneas de Baba Vanga asocian sus pronunciamientos con acontecimientos recientes, tales como la guerra en Ucrania, el aumento de tensiones globales y los cambios geopolíticos que podrían dar lugar a un conflicto de gran magnitud.

Predicciones de Baba Vanga para los últimos días de 2025: ¿el inicio del fin?

Según las profecías atribuidas a Baba Vanga, 2025 marcará el inicio de una fase crítica para la humanidad, ya que, en sus visiones, se menciona una Tercera Guerra Mundial que podría originarse en Europa. Este conflicto sería de tal magnitud que podría resultar en una disminución significativa de la población del continente.

La Tercera Guerra Mundial ya posee fecha: la temible profecía de Baba Vanga emerge a la luz.

Aunque no se especifica un país en particular, algunos analistas sugieren que la referencia podría estar vinculada a las tensiones actuales entre potencias o incluso a eventos aún no acontecidos.

Este presunto conflicto sería solo el primer paso hacia una serie de calamidades globales, tanto sociales como naturales, que se manifestarían a lo largo de los siglos. Baba Vanga predijo que este proceso culminaría en el año 5079, una fecha que designó como el fin definitivo de la humanidad.

Sin embargo, no se trata de un final inmediato, sino de un proceso gradual que, según su visión, comenzaría en el presente.

¿Tercera Guerra Mundial? Baba Vanga y la fecha del fin del mundo

Dentro de su serie de predicciones, Baba Vanga señaló que el año 5079 marcaría el final de la existencia humana, debido a un conflicto global de magnitud, como una Tercera Guerra Mundial. Esta fecha ha sido considerada por algunos como una advertencia simbólica, mientras que otros la interpretan como una premonición literal que sigue las visiones de la vidente.

Sus profecías han sido vistas como advertencias sobre la imperiosa necesidad de modificar el rumbo de la humanidad, evitando guerras y priorizando el bienestar colectivo. En este contexto, el final del 2025 suscita interés como un posible punto de inflexión, tal como lo predijo la enigmática vidente hace más de medio siglo.