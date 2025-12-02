Lo confirmó el Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán: así serán las nuevas líneas del Metro que conectará a toda la ciudad.

La Alcaldía de Bogotá presentó detalles del futuro trazado y la financiación del Metro durante el Congreso de Infraestructura de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Carlos Fernando Galán informó que se retomaron planteamientos iniciales del proyecto para optimizar la cobertura metropolitana y articular mejor el occidente y el sur.

El anuncio oficial sitúa a la línea 2 como un eje clave que partirá desde la calle 72 con Caracas, descenderá por la 72 hasta la Avenida Ciudad de Cali y tomará rumbo al norte, recuperando la lógica de las primeras propuestas del sistema. Ese ajuste busca atender corredores con alta demanda y ofrecer alternativas al tráfico actual.

La administración también puso en primer plano la línea 3, que avanza en estudios de factibilidad tras recibir una prefactibilidad. La intención es que esta ruta conecte a Soacha con Bogotá y articule el occidente, integrando municipios y mejorando la movilidad regional.

Anuncian el trazado y objetivos de la línea 2 del Metro de Bogotá

El trazado anunciado pretende cubrir sectores con déficit de transporte masivo y facilitar transbordos con otras infraestructuras. La línea 2, al cruzar ejes como la Avenida Ciudad de Cali, busca reducir tiempos de viaje y descongestionar vías saturadas, beneficiando tanto a usuarios cotidianos como a quienes se desplazan desde el norte hacia el sur.

Bogotá ha hecho importantes avances en el desarrollo de obras del Metro (Fuente: archivo).

Además, el diseño considera conexión con intercambiadores y posibilidad de futuras extensiones que permitan integrar ciclovías y espacio público alrededor de las estaciones, objetivo que la Alcaldía ha señalado como prioritario para mejorar la calidad urbana.

Financiamiento y calendario de la línea 1

El desafío inmediato es asegurar recursos para la ejecución de la línea 1, que actualmente progresa a un ritmo aproximado del 2% mensual. El Distrito busca garantías de banca multilateral (BID, Banco Europeo de Inversiones y Banco Mundial) para consolidar los USD 1480 millones que permitan sostener la obra.

Según la administración, la línea 1 necesitará $5,3 billones en 2026 para mantener su ejecución; ya se están cubriendo obligaciones trimestrales superiores a $1 billón. La expectativa es tener noticias positivas de las entidades multilaterales antes de diciembre para garantizar continuidad y ritmo constructivo.