La capital de Colombia aparece en el puesto 51 del ranking World’s Best Cities 2026, superando a urbes como Washington DC, Boston y Fráncfort gracias a su oferta cultural, su vida nocturna y su atractivo económico en América Latina. (Fuente: Shutterstock)

Bogotá volvió a destacarse en un escenario internacional tras ser incluida entre las mejores ciudades del planeta. La capital colombiana figura en el puesto 51 del ranking World’s Best Cities 2026, elaborado por la firma Resonance Consultancy. El listado evaluó 270 ciudades globales y seleccionó solo 100, entre las cuales Bogotá logró ubicarse por encima de importantes metrópolis de Estados Unidos y Europa.

La clasificación resaltó aspectos como la oferta cultural, la vida nocturna, el turismo familiar y el atractivo económico. De acuerdo con el informe, la ciudad obtuvo resultados sobresalientes en categorías como compras, teatros y conciertos, así como en participación en la fuerza laboral. Además, su desempeño la posiciona por encima de urbes como Washington DC, Boston, Fráncfort, Atenas y Filadelfia.

Este reconocimiento fue celebrado por las autoridades locales, que destacaron el impacto de la diversidad cultural, la innovación y la calidad humana de la capital. Para Bogotá, la inclusión en este ranking refuerza su atractivo turístico, económico y social frente a otras ciudades de América Latina y el mundo.

Bogotá supera a Washington, Boston y Fráncfort en el ranking mundial

Según el ranking World’s Best Cities 2026, Bogotá se ubica en el puesto 51 a nivel global, superando ciudades emblemáticas como Boston (56), Washington DC (57), Fráncfort (64), Atenas (74) y Filadelfia (88). Estas ubicaciones llaman la atención debido a la relevancia política, económica y cultural de las ciudades desplazadas.

Así es el nuevo bajo puente de la calle 53 en Bogotá, Colombia. Alcaldía de Bogotá

El listado también muestra que Bogotá supera a Medellín, que aparece en el puesto 76, siendo ambas las únicas ciudades colombianas incluidas. El desempeño de la capital refleja un crecimiento constante en materia de turismo, infraestructura y conectividad.

Por qué Bogotá está entre las mejores ciudades del mundo

El informe destacó varios factores que posicionan a Bogotá en una posición privilegiada:

Vida nocturna : ocupa el puesto 8 a nivel global.

Compras: alcanza la posición 24 entre las mejores ciudades para ir de compras.

Teatros y conciertos : se ubica en el puesto 25 por su oferta cultural.

Atracciones familiares: gracias a los 138,24 kilómetros de ciclovía dominical, ocupa la posición 27 en esta categoría.

Estos indicadores confirman la diversidad de planes que ofrece la ciudad tanto para visitantes como para residentes, consolidándola como un destino atractivo y versátil.

El liderazgo de Bogotá en América Latina

Dentro de la región, Bogotá es la quinta mejor ciudad de América Latina. En este segmento, la listan superan São Paulo (18), Ciudad de México (30), Buenos Aires (39) y Río de Janeiro (42). Sin embargo, la capital colombiana aparece por encima de Lima (65), Santiago de Chile (75) y Medellín (76).

En materia económica, el ranking subraya dos puntos clave: Bogotá es la tercera ciudad más atractiva para la inversión extranjera directa en América Latina, solo detrás de Ciudad de México y São Paulo. Además, a nivel global, ocupa el puesto 32 en participación en la fuerza laboral, una categoría estratégica para evaluar dinamismo económico.

Bogotá fue elegida como una de las mejores ciudades del mundo, según ranking. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La Alcaldía de Bogotá celebra el reconocimiento internacional

La directora del Instituto Distrital de Turismo, Ángela Garzón Caicedo, celebró la posición alcanzada por la ciudad. Según señaló, “es una ciudad que inspira, que conecta y que se abre al mundo. Una capital donde la cultura, la innovación y la hospitalidad de su gente hacen posible este tipo de reconocimientos”, de acuerdo con un comunicado de la Alcaldía de Bogotá.

El reconocimiento en el ranking World’s Best Cities 2026 reafirma el avance de Bogotá como una ciudad global, atractiva para vivir, trabajar, invertir y visitar.