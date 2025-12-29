Construyen uno de los metros más extensos de Sudamérica: posee una gran longitud, conecta ciudades y entrará en vigencia a partir de este año

El último lunes de 2025 estará marcado por condiciones meteorológicas variables y, en algunos casos, adversas en Colombia.

Para el lunes 29 de diciembre, se esperan lluvias de diferente intensidad, aumento de la nubosidad y vientos moderados a fuertes en más de diez departamentos, un escenario que podría afectar la movilidad, las actividades al aire libre y los planes de cierre de año.

¿En qué regiones se esperan lluvias intensas este lunes 29 de diciembre?

El pronóstico indica que las precipitaciones se concentrarán principalmente en zonas de la región Andina, el Caribe y sectores de la Orinoquia y el Pacífico. Durante la madrugada y las primeras horas del día, se prevén lluvias débiles a moderadas, con acumulados que podrían superar los 8 milímetros en algunas áreas, acompañadas de cielo mayormente nublado.

A lo largo de la mañana, las lluvias tenderán a ser intermitentes, mientras que en horas de la tarde se abrirán espacios de sol en algunas ciudades, sin que esto signifique una estabilización total del tiempo. Hacia la noche, el regreso de las precipitaciones volverá a ser protagonista en varios puntos del país.

¿Cómo estarán los vientos durante el último lunes del año?

Uno de los factores más relevantes del pronóstico para este 29 de diciembre será el comportamiento del viento. Se esperan rachas moderadas, especialmente provenientes del norte y noroeste, con velocidades que podrían oscilar entre los 20 y 21 kilómetros por hora.

Estas condiciones podrían generar sensación térmica elevada durante el día y descensos leves de temperatura en la noche, además de posibles afectaciones en zonas abiertas, corredores viales y actividades náuticas en áreas costeras.

¿Habrá cambios de temperatura durante la jornada?

El lunes cerrará con contrastes térmicos marcados. En varias capitales y municipios, las temperaturas mínimas rondarán los 21 y 22 grados en la madrugada, mientras que en horas del mediodía y la tarde los termómetros podrían alcanzar hasta los 30 o 31 grados.

La sensación térmica será superior, especialmente en momentos de mayor radiación solar, cuando el índice UV alcanzará niveles altos e incluso muy altos. Por esta razón, las autoridades recomiendan protección solar, hidratación constante y evitar la exposición prolongada al sol entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

¿Cómo impactará el clima la movilidad y los planes de fin de año?

Las lluvias nocturnas y los vientos moderados podrían generar complicaciones en la movilidad urbana y en carreteras, especialmente en zonas con antecedentes de encharcamientos o deslizamientos. Además, quienes planean viajes o actividades al aire libre durante el último lunes del año deberán estar atentos a cambios repentinos en el clima.

Las autoridades insisten en revisar el estado de las vías, conducir con precaución y seguir las recomendaciones locales ante cualquier eventualidad asociada al tiempo.