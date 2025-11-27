En esta noticia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un nuevo Informe Técnico Diario en el que advierte por un aumento de nubosidad y lluvias en varias zonas del país durante las próximas horas.

El reporte, con fecha del jueves 27 de noviembre, indica que las condiciones están dadas para precipitaciones de variada intensidad y cielo nublado en 17 departamentos.

Con este panorama, las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales, en especial en los departamentos donde hay alertas por crecientes súbitas o deslizamientos.

Las condiciones climáticas que se esperan para este jueves 27 de noviembre. (Imagen: archivo).
Los municipios más afectados por el clima en Colombia

Para este jueves, la institución prevé una disminución significativa de las precipitaciones en amplias áreas de las regiones Orinoquia y Amazonia. Sin embargo, también alertaron por lluvias de intensidad variable en el resto del territorio nacional, con los departamentos más afectados siendo:

  • Cesar
  • Magdalena
  • Bolívar
  • Sucre
  • Córdoba
  • Antioquia
  • Caldas
  • Risaralda
  • Santander
  • Boyacá
  • Cundinamarca
  • Quindío
  • Norte de Santander
  • Tolima
  • Huila
  • Amazonas
  • Vaupés

Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera un cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ocasionales durante el día.

¿Qué cuidados debe tener en cuenta ante la alerta del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

  • Realizar un monitoreo constante del clima local.
  • Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.
  • Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.
Las condiciones climáticas que se esperan para este jueves 27 de noviembre. (Imagen: archivo).
Cómo protegerse de las descargas eléctricas

Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este sábado, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse:

  • Buscar un refugio seguro.
  • No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.
  • Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
  • Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
  • Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumidero.