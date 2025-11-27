En esta noticia
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un nuevo Informe Técnico Diario en el que advierte por un aumento de nubosidad y lluvias en varias zonas del país durante las próximas horas.
El reporte, con fecha del jueves 27 de noviembre, indica que las condiciones están dadas para precipitaciones de variada intensidad y cielo nublado en 17 departamentos.
Con este panorama, las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales, en especial en los departamentos donde hay alertas por crecientes súbitas o deslizamientos.
Los municipios más afectados por el clima en Colombia
Para este jueves, la institución prevé una disminución significativa de las precipitaciones en amplias áreas de las regiones Orinoquia y Amazonia. Sin embargo, también alertaron por lluvias de intensidad variable en el resto del territorio nacional, con los departamentos más afectados siendo:
- Cesar
- Magdalena
- Bolívar
- Sucre
- Córdoba
- Antioquia
- Caldas
- Risaralda
- Santander
- Boyacá
- Cundinamarca
- Quindío
- Norte de Santander
- Tolima
- Huila
- Amazonas
- Vaupés
Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera un cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ocasionales durante el día.
¿Qué cuidados debe tener en cuenta ante la alerta del Ideam?
El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:
- Realizar un monitoreo constante del clima local.
- Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.
- Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.
Cómo protegerse de las descargas eléctricas
Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este sábado, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse:
- Buscar un refugio seguro.
- No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.
- Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
- Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
- Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumidero.