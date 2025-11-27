Alerta amarilla por fuertes lluvias en más de quince departamentos: así estará el clima este jueves.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un nuevo Informe Técnico Diario en el que advierte por un aumento de nubosidad y lluvias en varias zonas del país durante las próximas horas.

El reporte, con fecha del jueves 27 de noviembre, indica que las condiciones están dadas para precipitaciones de variada intensidad y cielo nublado en 17 departamentos.

Con este panorama, las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales, en especial en los departamentos donde hay alertas por crecientes súbitas o deslizamientos.

Las condiciones climáticas que se esperan para este jueves 27 de noviembre. (Imagen: archivo).

Los municipios más afectados por el clima en Colombia

Para este jueves, la institución prevé una disminución significativa de las precipitaciones en amplias áreas de las regiones Orinoquia y Amazonia. Sin embargo, también alertaron por lluvias de intensidad variable en el resto del territorio nacional, con los departamentos más afectados siendo:

Cesar

Magdalena

Bolívar

Sucre

Córdoba

Antioquia

Caldas

Risaralda

Santander

Boyacá

Cundinamarca

Quindío

Norte de Santander

Tolima

Huila

Amazonas

Vaupés

Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera un cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ocasionales durante el día.

¿Qué cuidados debe tener en cuenta ante la alerta del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

