La forma de enfriar los huevos después de cocinarlos puede determinar qué tan fácil se desprende la cáscara.

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No todos lo saben .

Pelar un huevo duro puede parecer una tarea sencilla, pero la forma en que se enfría después de la cocción puede hacer una gran diferencia. Un pequeño cambio en el procedimiento ayuda a que la cáscara se desprenda con mayor facilidad y evita que partes de la clara queden adheridas.

La recomendación más habitual es pasar los huevos recién cocidos a agua fría o a un recipiente con hielo antes de pelarlos. El cambio brusco de temperatura ayuda a enfriar rápidamente el huevo y puede favorecer que la membrana que se encuentra debajo de la cáscara se separe de la clara.

En cambio, pelarlos mientras todavía están calientes no ofrece la misma ventaja. Por eso, para conseguir un huevo duro entero y con una superficie más limpia, conviene dejar de lado el agua caliente durante el pelado y seguir unos sencillos pasos.

¿Por qué recomiendan pelar los huevos duros en agua fría?

Después de la cocción, colocar los huevos inmediatamente en agua fría permite detener rápidamente el proceso de cocción. El enfriamiento también provoca una ligera contracción de la clara, lo que puede ayudar a que se despegue de la membrana que permanece unida a la cáscara.

Además, pelar el huevo bajo agua fría ayuda a retirar los pequeños fragmentos de cáscara que quedan adheridos. Por eso, cuanto más rápido se enfríe el huevo después de cocinarlo, más sencillo puede resultar el pelado.

Este sencillo método ayuda a evitar que la clara quede pegada y permite pelarlos en pocos segundos. Representación creada con IA

¿Qué pasa si se pelan los huevos duros en agua caliente?

Pelar un huevo mientras todavía está caliente puede resultar más incómodo y no brinda el mismo beneficio que enfriarlo primero. La clara permanece caliente y la membrana puede continuar adherida, haciendo que al retirar la cáscara también se desprendan pequeños trozos de huevo.

El agua caliente, por lo tanto, no es el método recomendado para facilitar el pelado. Lo más práctico es enfriar primero los huevos y recién después comenzar a retirar la cáscara.

¿Cómo pelar un huevo duro para que la cáscara salga fácil?

Para conseguir un pelado más sencillo, se puede seguir este procedimiento:

Retirar los huevos del agua caliente una vez terminada la cocción.

Pasarlos inmediatamente a un recipiente con agua fría o hielo y dejarlos enfriar por completo.

Golpear suavemente la cáscara contra una superficie para crear pequeñas grietas alrededor del huevo.

Comenzar a pelarlo por el extremo más grande, donde suele haber una pequeña cámara de aire que facilita encontrar el borde de la membrana.

Retirar la cáscara bajo agua fría, dejando que el agua ayude a separar los restos de cáscara y membrana de la clara.

De esta manera, el huevo queda listo para consumir sin perder grandes partes de la clara durante el proceso.