La seguridad fluvial de Colombia sumó una nueva embarcación militar diseñada para operar en los ríos estratégicos del país. Se trata de una Patrullera de Apoyo Fluvial Pesada, una nave equipada con blindaje balístico de alta resistencia y capacidad para transportar tropas, que reforzará las operaciones de control y vigilancia en regiones de difícil acceso. La embarcación fue incorporada a la flota de la Armada Nacional de Colombia y fue construida por la empresa naval Cotecmar, especializada en el diseño y fabricación de buques militares y civiles. Este tipo de patrulleras cumple un papel clave en el patrullaje de corredores fluviales utilizados para el transporte y el comercio en distintas regiones del país, además de permitir el despliegue de tropas, el apoyo logístico y la coordinación de operativos de seguridad en zonas donde el acceso por tierra es limitado. La Patrullera de Apoyo Fluvial Pesada (PAF-P), construida por Coctemar, es una embarcación militar diseñada especialmente para operaciones en ríos con condiciones complejas, como corrientes fuertes, baja profundidad o zonas de difícil navegación. Este tipo de nave funciona como plataforma principal de operaciones fluviales, desde donde se coordinan misiones de patrullaje, transporte de tropas y operaciones contra actividades ilegales en regiones alejadas del país. La nueva patrullera incorpora tecnología diseñada para operar en escenarios de riesgo y brindar mayor protección a su tripulación. Entre sus principales características se destacan: Estas capacidades convierten a la embarcación en un centro de operaciones flotante dentro de las misiones fluviales de la Armada. Las Patrulleras de Apoyo Fluvial Pesada cumplen un papel estratégico en el control de ríos utilizados como corredores para actividades ilegales o para el transporte de mercancías en regiones apartadas. Debido a la compleja geografía del país, el control fluvial se considera una herramienta clave para mantener la presencia institucional en zonas remotas. La construcción de este tipo de buques también representa un avance para la industria naval nacional. La empresa Cotecmar ha desarrollado diferentes modelos de patrulleras fluviales que hoy forman parte de la flota de la Armada. Este desarrollo tecnológico permite que Colombia fortalezca su capacidad de defensa fluvial y, al mismo tiempo, impulse la industria naval local mediante el diseño y fabricación de embarcaciones especializadas.