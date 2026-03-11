Colombia ha dado inicio a la construcción de su primera fragata nacional en los astilleros de Cotecmar, un proyecto que marca un hito significativo para la industria naval y la defensa del país. La Plataforma Estratégica de Superficie (PES) se convertirá en el buque de guerra más grande jamás edificado en territorio colombiano, con el objetivo de modernizar de manera integral la flota de la Armada. Este programa no solo conlleva implicaciones militares, sino que también tiene un impacto industrial y estratégico. La fragata se construye íntegramente en el país, utilizando ingeniería local y beneficiándose de la transferencia tecnológica internacional, lo que fortalece la autonomía operativa y el desarrollo del sector naval colombiano. En un contexto regional donde las armadas están avanzando hacia plataformas más flexibles y digitalizadas, la PES se perfila como una de las fragatas más modernas de América Latina en términos de diseño, versatilidad y capacidad de adaptación a diversos escenarios operativos. Con 107,5 metros de eslora, 14,02 metros de manga y un calado de 3,9 metros, la PES combina tamaño, estabilidad y eficiencia operativa. Su construcción mediante 52 bloques de acero naval optimiza los procesos industriales y posiciona a Cotecmar como un astillero capaz de afrontar proyectos de alta complejidad tecnológica. La fragata colombiana se basa en el diseño Damen SIGMA Clase 10514, un modelo probado que ya opera en otras armadas y que fue concebido bajo una arquitectura modular. Esta característica permite integrar sistemas de combate, sensores y tecnología de manera progresiva, facilitando futuras modernizaciones sin rediseñar la plataforma. La Plataforma Estratégica de Superficie fue diseñada como un buque multipropósito, con la capacidad de llevar a cabo una extensa variedad de misiones en el Caribe y el Pacífico. Su estructura le permite operar en contextos de defensa naval, así como en actividades de seguridad marítima y cooperación internacional. Entre las funciones más relevantes que se han previsto se incluyen: El valor estratégico de la fragata trasciende su capacidad operativa, destacándose por su nivel de integración tecnológica y su interoperabilidad con fuerzas aliadas. La PES estará preparada para operar con estándares compatibles con la OTAN, lo que facilitará la participación de Colombia en ejercicios y operaciones conjuntas. Simultáneamente, el programa refuerza la autonomía industrial del país. La construcción local permitirá desarrollar capacidades propias para el mantenimiento, actualización y eventual modernización de la flota, lo que conlleva a una reducción de costos y dependencia externa. Con la proyección de cuatro fragatas, Colombia da un salto cualitativo en su estrategia naval y se consolida como un actor relevante en la industria de defensa regional.