Antioquia continúa impulsando una de sus iniciativas de infraestructura más significativas: un túnel que busca mejorar la interconexión entre el occidente del departamento y la región de Urabá. Esta construcción, considerada esencial para el transporte y la actividad comercial, ha suscitado interés por su magnitud y por las innovaciones tecnológicas que incorpora, orientadas a optimizar la seguridad y la fluidez del tráfico. El Túnel del Toyo se perfila como una infraestructura que no solo transformará el desplazamiento de vehículos y mercancías, sino que también se establecerá como un modelo en materia de ingeniería y organización vial en Colombia. La ejecución de este proyecto ha generado proyecciones sobre las ventajas que la zona podría alcanzar gracias a una obra moderna que permitirá agilizar el tránsito entre distintos municipios y fortalecer la conexión en el occidente antioqueño. El desarrollo del proyecto ha sido supervisado tanto por entidades gubernamentales como por la comunidad, debido a su incidencia en la región y al progreso de las obras. Aunque aún no se han revelado todos los aspectos relacionados con su operación, la expectativa en torno a su culminación y los beneficios que podría generar ha despertado gran atención en los sectores logísticos y de movilidad. El túnel principal, denominado Túnel 17, tendrá una longitud aproximada de 9,7 kilómetros, lo que lo convierte en el más largo de Colombia y uno de los mayores de Latinoamérica. Incluye calzada sencilla de 8 m de ancho, andenes de 1 m, galería de rescate paralela de casi 10 km y conexiones de emergencia cada 200 m. La obra ha enfrentado desafíos técnicos como la profundidad de la montaña (casi 900 m debajo de la cumbre) y la excavación de cerca de 1,7 millones de metros cúbicos de roca, utilizando perforadoras TBM con tecnología adaptativa que ajustan presión y velocidad según la dureza del terreno. El proyecto completo, que comprende vías de acceso, túneles complementarios y puentes, abarca entre 37 y 39 km de construcción nueva. La velocidad máxima proyectada en la vía es de 80 km/h, reduciendo significativamente los tiempos de traslado entre Medellín y Urabá. El financiamiento del proyecto proviene de diversas entidades, incluyendo la Nación, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. La Nación ha contribuido con aproximadamente 540.000 millones de pesos, Antioquia con 780.000 millones y Medellín con 520.000 millones. El proyecto requirió una inversión inicial estimada en 1,8 billones de pesos, cifra que posteriormente se incrementó a más de 2,7 billones. Además, se prevén sobrecostos para la finalización de los tramos pendientes. El túnel ha sido diseñado con la incorporación de sistemas automatizados y tecnología de vanguardia para mejorar tanto la seguridad como la eficiencia operativa: La obra comenzó de manera formal en 2018 y ha mostrado un avance considerable. Se prevé que la apertura al tráfico se realice en los próximos años, lo que generará beneficios inmediatos para el transporte de carga y pasajeros entre Medellín y la región de Urabá. La fase de revestimiento del túnel principal se encuentra casi finalizada y se procederá a la instalación de los equipos electromecánicos en los meses venideros.