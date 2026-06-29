Hallan sin vida a la modelo Natalia Villalba: su cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento de Bogotá

La investigación por el asesinato de Natalia Villalba Angarita registró un nuevo avance judicial. Un juez de control de garantías legalizó la captura del ciudadano británico Foster Martinson , quien es investigado por la Fiscalía como presunto responsable del crimen ocurrido en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

La decisión permite que el proceso continúe en los próximos días con las audiencias de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento. Aunque estas diligencias estaban previstas para realizarse de inmediato, la defensa del extranjero solicitó su aplazamiento, por lo que el caso seguirá su curso durante la próxima semana.

¿Qué decidió la Justicia sobre Foster Martinson?

Durante la audiencia, un juez de control de garantías avaló la captura de Foster Martinson, quien fue trasladado a Colombia luego de ser detenido en Quito (Ecuador) gracias a un operativo coordinado entre las autoridades de ambos países.

La captura se produjo tras la emisión de una circular roja de Interpol, cuando el ciudadano británico presuntamente intentaba salir hacia el Reino Unido. Posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades colombianas para responder por la investigación que adelanta la Fiscalía.

Mientras se realizan las próximas diligencias judiciales, Martinson permanecerá bajo custodia de las autoridades.

¿Qué se sabe del feminicidio de Natalia Villalba?

Según la investigación, Natalia Villalba Angarita, modelo, empresaria y creadora de contenido de 36 años, fue asesinada el 18 de junio de 2026 dentro del apartamento donde se hospedaba en el barrio Chicó.

El cuerpo de Natalia Villalba fue hallado dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá. (Fuente: Redes Sociales) Redes sociales

Su cuerpo fue encontrado cuatro días después , el 22 de junio, oculto dentro de una maleta por una trabajadora de aseo que ingresó al inmueble una vez finalizada la reserva del alojamiento.

De acuerdo con la Fiscalía, el ciudadano británico ingresó al apartamento el 17 de junio y abandonó el lugar al día siguiente, fecha en la que, según los investigadores, ya se habría cometido el crimen.

Las pruebas que analiza la Fiscalía

Dentro del material probatorio recopilado por las autoridades aparecen registros de cámaras de seguridad que muestran a Martinson trasladando ropa de cama hacia la zona de lavandería del edificio.

La Fiscalía también sostiene que el investigado habría alterado la escena del crimen para retrasar el hallazgo del cuerpo y que, presuntamente, participó en la desaparición del teléfono celular de la víctima.

Todos estos elementos hacen parte del expediente que será presentado durante las próximas audiencias judiciales.

Otro ciudadano extranjero también aparece en la investigación

Las autoridades confirmaron que la investigación no se limita únicamente al ciudadano británico.

En el expediente también figura un ciudadano estadounidense que permaneció con Natalia Villalba entre el 3 y el 7 de junio. Los investigadores continúan recopilando pruebas para establecer si tuvo algún tipo de participación en los hechos y definir su eventual responsabilidad.

Además, durante la investigación surgieron nuevos elementos que continúan siendo verificados por las autoridades. Entre ellos figuran el hallazgo de documentos relacionados con una presunta doble identidad de la víctima y un mensaje con la palabra “hackeado” encontrado en un dispositivo electrónico, aspectos que hacen parte de las líneas de investigación y que, por ahora, no tienen una conclusión oficial.

La familia de Natalia Villalba pide que el caso sea esclarecido

Los familiares de Natalia Villalba reiteraron su llamado para que la investigación avance hasta identificar a todas las personas que pudieron haber participado en el femicidio y que los responsables respondan ante la justicia.

Por ahora, el proceso continúa en etapa judicial y serán las próximas audiencias las que definirán la situación jurídica de Foster Martinson, mientras la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.