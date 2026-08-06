Lavarse las manos con sal gruesa es un truco casero que se transmite de generación en generación y que en los últimos años volvió a ganar popularidad en redes sociales. Mientras algunas personas lo utilizan como parte de la limpieza diaria, otras lo incorporan a rituales vinculados con el bienestar y las creencias populares.

Más allá de las interpretaciones espirituales, la sal gruesa posee propiedades físicas que pueden resultar útiles en determinadas situaciones. Gracias a su textura, puede actuar como un exfoliante natural y colaborar en la eliminación de suciedad o malos olores difíciles de quitar.

Sin embargo, los especialistas aclaran que este método no reemplaza el lavado tradicional con agua y jabón cuando el objetivo es prevenir enfermedades o eliminar microorganismos. Su utilidad depende del uso que se le quiera dar y del cuidado que se tenga con la piel.

¿Para qué sirve lavarse las manos con sal gruesa?

Uno de los principales usos de la sal gruesa es como exfoliante natural. Al frotarla suavemente sobre la piel húmeda, ayuda a remover células muertas y pequeñas impurezas acumuladas en la superficie de las manos, dejándolas con una sensación más suave.

Además, muchas personas la utilizan para eliminar olores persistentes que quedan después de manipular alimentos como ajo, cebolla, pescado o mariscos. Su acción abrasiva facilita desprender restos que permanecen adheridos a la piel, especialmente cuando se combina con agua o una pequeña cantidad de jabón.

La textura de la sal gruesa permite exfoliar la piel y ayudar a eliminar suciedad y olores persistentes de las manos. Freepik

Por qué muchas personas recomiendan este truco casero

La popularidad de esta práctica se debe tanto a sus aplicaciones domésticas como a distintas tradiciones culturales. En el hogar, suele recomendarse como una alternativa sencilla para realizar una limpieza más profunda de las manos después de cocinar, hacer jardinería o realizar tareas de mantenimiento.

Al mismo tiempo, en diversas culturas la sal gruesa está asociada con rituales destinados a “limpiar energías” o simbolizar la eliminación de cargas negativas. Estas creencias forman parte de prácticas espirituales y populares, aunque no cuentan con respaldo científico que demuestre ese tipo de efectos.

Qué dice la ciencia sobre lavarse las manos con sal gruesa

Desde el punto de vista sanitario, no existen estudios que indiquen que la sal gruesa desinfecta las manos de forma más efectiva que el lavado convencional. Las autoridades de salud continúan recomendando utilizar agua y jabón durante al menos 20 segundos para eliminar virus, bacterias y otros microorganismos.

También es importante evitar un uso excesivo de la sal sobre la piel. Debido a su textura, puede provocar irritación, resequedad o pequeñas lesiones, especialmente en personas con dermatitis, piel sensible o heridas. Por ese motivo, si se utiliza como exfoliante, se aconseja hacerlo de manera ocasional y aplicar una crema hidratante después para proteger la barrera cutánea.