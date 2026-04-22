En agosto y septiembre de 2025, Juliana Guerrero pasó a primer plano en Colombia: con 23 años, fue impulsada para la Viceministratura de Juventudes del Ministerio de la Igualdad. Su edad, su origen y, sobre todo, su título universitario quedaron bajo la lupa por inconsistencias en su hoja de vida, la ausencia del examen Saber Pro y la falta de registros en el SNIES. Estas piezas (claves para cualquier profesional) siguen en verificación por autoridades y por la propia universidad que la graduó. Guerrero tiene 23 años y su trayectoria pública reciente la ubica como un perfil político emergente. Sobre su lugar de nacimiento y crianza, hay coincidencia en que nació en Valledupar y se crió en Agustín Codazzi (Cesar), dos ciudades del Caribe colombiano que aparecen de forma consistente en su biografía pública reciente. El punto más delicado es su título profesional en Contaduría Pública. La Institución/Fundación Universitaria San José reconoció oficialmente que la graduó sin que hubiera presentado el examen obligatorio Saber Pro; la propia institución habló de un “error” y señaló que podría retirarle el diploma hasta que cumpla el requisito. Es decir: la universidad admite el yerro procedimental. Además, el Ministerio de Educación (ante un derecho de petición) informó que no encontró registros de su ingreso, matrícula o grado en el SNIES, la base oficial donde las instituciones reportan a sus estudiantes y egresados. Dicho de otro modo: la trazabilidad académica del programa cursado no aparece en el sistema estatal, algo que la entidad dejó por escrito. El caso ya desencadenó alertas profesionales (por ejemplo, entre contadores) y abrió interrogantes legales sobre la validez del título sin el Saber Pro cumplido en tiempo y forma. Reportajes periodísticos recientes reconstruyen cronologías de matrícula “exprés” y pagos, y dan cuenta de posibles pesquisas internas en la institución. Sobre la familia, solo hay una versión pública con nombres propios: el medio Cambio Colombia indicó que sería hija de Juan Alberto Guerrero y Yahaira (Yajaira) Jiménez. No hay documentos oficiales públicos (consultables en línea) que confirmen estos nombres de manera independiente. No puedo verificar esto más allá de esa publicación periodística.