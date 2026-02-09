Los datos básicos de las figuras públicas importan porque permiten evaluar su idoneidad y su nivel de transparencia. Cuando esos datos no cierran, la conversación pública se enciende con razón: existe un interés legítimo por saber quién es la persona detrás del cargo, o del nombramiento que se intenta justificar. En agosto y septiembre de 2025, Juliana Guerrero pasó a primer plano en Colombia: con 23 años fue impulsada para la Viceministratura de Juventudes del Ministerio de la Igualdad, aunque nunca llegó a asumir el cargo. Tras las polémicas por sus títulos académicos, su hoja de vida fue retirada del portal oficial y la propia Guerrero desistió de la postulación, por lo que no hubo una renuncia formal, sino la caída de un nombramiento que no se concretó. Su edad, su origen y, sobre todo, su título universitario quedaron bajo la lupa por inconsistencias en su hoja de vida: no consta en registros oficiales del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) que haya presentado las pruebas Saber Pro ni Saber TyT, requisito obligatorio para graduarse como profesional y tecnóloga en Colombia, y el Ministerio de Educación tampoco encontró registros en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) sobre su inscripción, matrícula o egreso de la Fundación Universitaria San José. Además, la propia universidad anuló oficialmente los títulos que le había otorgado tras detectar irregularidades en el trámite académico, y las autoridades judiciales avanzan con investigaciones por presunta falsedad en documento público y fraude procesal. Guerrero tiene 23 años y su trayectoria pública reciente la ubica como un perfil político emergente. Sobre su lugar de nacimiento y crianza, hay coincidencia en que nació en Valledupar y se crió en Agustín Codazzi (Cesar), dos ciudades del Caribe colombiano que aparecen de forma consistente en su biografía pública reciente. El punto más delicado es su título profesional en Contaduría Pública y la tecnología en Gestión Contable y Tributaria: la Fundación Universitaria San José anuló oficialmente ambos títulos tras una investigación interna que determinó la inexistencia de registros de actividad académica, clases, evaluaciones y la no presentación de los exámenes Saber Pro y Saber TyT, requisitos obligatorios para graduarse en Colombia. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo de la institución y se remitió información a las autoridades competentes, y el Ministerio de Educación tampoco tiene constancia de su ingreso, matrícula o grado en el SNIES, la base oficial del sector. En paralelo, la Fiscalía General de la Nación imputó a Guerrero por presunta falsedad en documento público y fraude procesal ligados a esos títulos, que fueron presentados en su hoja de vida para una postulación pública que finalmente no se concretó. Sobre su familia, solo existe una versión pública con nombres propios: el medio Cambio Colombia indicó que sería hija de Juan Alberto Guerrero y Yahaira (Yajaira) Jiménez. No hay documentos oficiales de acceso público que permitan confirmar de manera independiente esos datos, por lo que la información disponible se limita a esa publicación periodística.