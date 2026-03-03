La mañana del 2 de marzo de 2026 se confirmó el fallecimiento de Ingrid Paola Hernández Sierra, asesora presidencial para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y una de las figuras más influyentes del sector tecnológico en Colombia. La noticia generó reacciones inmediatas desde distintos sectores del Gobierno y del ámbito digital. Desde la Presidencia de la República y el Ministerio TIC enviaron mensajes de condolencia y destacaron su trayectoria profesional, su liderazgo en transformación digital y su aporte a la modernización tecnológica del Estado colombiano. La Presidencia de la República de Colombia expresó su profundo pesar por el fallecimiento de quien se desempeñaba como asesora presidencial para las TIC desde 2022. A través de un mensaje publicado en redes sociales, la entidad resaltó su compromiso con la innovación y la transformación de los territorios mediante la tecnología. En el pronunciamiento oficial, la Casa de Nariño señaló que Hernández fue una líder dedicada a impulsar proyectos de conectividad, modernización institucional y acceso tecnológico en distintas regiones del país. Además, extendió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y colegas en este momento de duelo. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones también lamentó el fallecimiento y destacó los más de 15 años de experiencia que acumuló en el sector de las telecomunicaciones y la regulación digital en Colombia. La actual ministra TIC, Carina Murcia, afirmó que Hernández fue una líder visionaria que entendió la tecnología como una herramienta para transformar vidas y reducir brechas sociales. Asimismo, subrayó su papel en la promoción de la participación femenina en el sector tecnológico, dejando una huella importante en materia de equidad de género dentro del ámbito digital. Ingrid Paola Hernández Sierra era abogada con especialización en Derecho de las Nuevas Tecnologías y Derecho Económico, además de contar con un MBA. A lo largo de su carrera participó en la formulación y redacción de la Ley 1341 de 2009, normativa que estableció el marco regulatorio moderno para las telecomunicaciones en Colombia. Su trabajo permitió consolidar políticas orientadas al fortalecimiento del sector TIC y a la expansión de servicios digitales en el país. Desde el Gobierno nacional impulsó estrategias para mejorar la conectividad, optimizar procesos digitales del Estado y promover el uso de herramientas tecnológicas en territorios históricamente rezagados. Durante el mandato del presidente Gustavo Petro, Hernández ocupó el cargo de coordinadora de Transformación Digital en la Presidencia, desde donde lideró iniciativas estratégicas para fortalecer la infraestructura tecnológica del Estado. Aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas de su fallecimiento, su partida representa una pérdida significativa para el sector de las TIC en Colombia. Diversas personalidades y actores del ecosistema digital han resaltado su liderazgo, su capacidad técnica y su visión para modernizar el país a través de la innovación.