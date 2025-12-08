Ingresar a EE. UU. es posible sin visa si se cumplen ciertos requisitos. (Fuente: Archivo)

Aunque el Gobierno de los Estados Unidos endureció los controles en las fronteras, existe un permiso especial que autoriza a determinados ciudadanos extranjeros a ingresar con fines turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que se trate de visitas breves.

Quienes reúnan los requisitos del Visa Waiver Program (VWP) pueden entrar sin visa utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Atención: la ESTA es un documento que requiere pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país integrante del VWP.

Así opera la autorización que viajeros extranjeros pueden usar para ingresar legalmente a los Estados Unidos. Fuente: archivo.

Ni visa ni pasaporte: este es el documento que habilita el ingreso legal a los EE.UU.

La ESTA es la autorización previa requerida para ciudadanos de países que integran el VWP que entren a EE. UU. por aire, mar o tierra (sí, incluida la frontera terrestre desde 2022).

Autoriza estanciasde hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito. La autorización de la ESTA no asegura la admisión: la determinación final la toma el oficial de CBP en el punto de entrada.

Quiénes pueden solicitar la ESTA

Pueden hacerlo únicamente los ciudadanos de países incluidos en el VWP que:

Cuenten con pasaporte electrónico válido .

. Viajen por turismo, negocios o tránsito por hasta 90 días.

por hasta 90 días. Obtengan la aprobación en línea antes del viaje.

antes del viaje. Si tu país no forma parte del VWP, no podés usar ESTA: debés gestionar la visa B1/B2 u otra que corresponda.

Sin visa americana y con un solo documento: así puedes ingresar a Estados Unidos con pocos requisitos. Fuente: Archivo.

Cómo obtener el documento siendo un ciudadano colombiano

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización electrónica que autoriza viajar sin visado a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Aplica a ciudadanos de países adscritos que realicen visitas cortas por turismo, negocios o tránsito. Es un permiso anticipado: se gestiona en línea y, si es aprobado, permite el embarque; el ingreso final siempre la decide CBP al llegar al punto de entrada.

Desde 2022 también se requiere ESTA para quienes ingresan vía frontera terrestre, además de aire y mar. La autorización queda vinculada al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, usualmente, tiene vigencia de hasta 2 años (o hasta que venza el pasaporte), admite múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se conserven las condiciones del programa.

Las claves para tramitarlo son: