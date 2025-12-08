En esta noticia
Aunque el Gobierno de los Estados Unidos endureció los controles en las fronteras, existe un permiso especial que autoriza a determinados ciudadanos extranjeros a ingresar con fines turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que se trate de visitas breves.
Quienes reúnan los requisitos del Visa Waiver Program (VWP) pueden entrar sin visa utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Atención: la ESTA es un documento que requiere pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país integrante del VWP.
La ESTA es la autorización previa requerida para ciudadanos de países que integran el VWP que entren a EE. UU. por aire, mar o tierra (sí, incluida la frontera terrestre desde 2022).
Autoriza estanciasde hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito. La autorización de la ESTA no asegura la admisión: la determinación final la toma el oficial de CBP en el punto de entrada.
Quiénes pueden solicitar la ESTA
Pueden hacerlo únicamente los ciudadanos de países incluidos en el VWP que:
- Cuenten con pasaporte electrónico válido.
- Viajen por turismo, negocios o tránsito por hasta 90 días.
- Obtengan la aprobación en línea antes del viaje.
- Si tu país no forma parte del VWP, no podés usar ESTA: debés gestionar la visa B1/B2 u otra que corresponda.
Cómo obtener el documento siendo un ciudadano colombiano
La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización electrónica que autoriza viajar sin visado a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Aplica a ciudadanos de países adscritos que realicen visitas cortas por turismo, negocios o tránsito. Es un permiso anticipado: se gestiona en línea y, si es aprobado, permite el embarque; el ingreso final siempre la decide CBP al llegar al punto de entrada.
Desde 2022 también se requiere ESTA para quienes ingresan vía frontera terrestre, además de aire y mar. La autorización queda vinculada al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, usualmente, tiene vigencia de hasta 2 años (o hasta que venza el pasaporte), admite múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se conserven las condiciones del programa.
Las claves para tramitarlo son:
- Requisitos básicos: pasaporte electrónico vigente de un país del VWP y solicitud online aprobada.
- Propósito del viaje: turismo, negocios o tránsito; no habilita trabajar ni residir.
- Plazo recomendado: aplicar como mínimo 72 horas antes del viaje.
- Escalas/Tránsito: incluso para escalas en EE. UU. se requiere ESTA (o una visa válida).
- No asegura el ingreso: la decisión final es del oficial de CBP al llegar.
- Si tu país no está en el VWP, no podés usar ESTA; corresponde gestionar visa B1/B2 u otra categoría.