Ni vinagre ni carbonato: el truco viral para eliminar el sarro de las canillas y las manchas amarillentas del inodoro al instante. (Imagen: archivo)

Eliminar el sarro acumulado en las canillas y las manchas amarillentas del inodoro puede resultar ser una de las tareas más desafiantes en el hogar. A pesar de los intentos con productos convencionales como el vinagre o el bicarbonato, en numerosas ocasiones los resultados no cumplen con las expectativas y las superficies continúan presentando un aspecto opaco o deteriorado.

No obstante, se ha viralizado un truco casero que promete resultados inmediatos mediante una preparación sencilla, económica y completamente natural.

Esta técnica para eliminar el sarro está adquiriendo notoriedad debido a su efectividad y a que no requiere el uso de químicos agresivos ni esfuerzos extremos.

Elimina el sarro y las manchas amarillentas del inodoro con este truco

Para implementar este método para eliminar el sarro, se requieren únicamente dos ingredientes que son de uso habitual en cualquier hogar: el jugo de 2 limones medianos y 2 cucharadas soperas de sal gruesa.

Este procedimiento es sencillo y eficaz, permitiendo mantener la limpieza y el buen estado de las superficies afectadas por el sarro.

Cómo eliminar el sarro de canillas e inodoro con un truco casero natural y efectivo (foto: archivo).

Paso a paso para preparar la mezcla que quita manchas en canillas e inodoros

Para eliminar el tono amarillento del inodoro y las manchas de cal o sarro en las canillas, se recomienda un método eficaz que no requiere el uso de productos químicos agresivos. Este truco es especialmente útil para mantener la limpieza y el buen estado de estas superficies.

Para preparar la mezcla casera para quitar el sarro de las canillas e inodoro, será necesario exprimir los limones y combinar el jugo con la sal hasta obtener una pasta. Esta mezcla deberá aplicarse directamente sobre la superficie afectada, dejándola actuar entre 10 y 15 minutos. Posteriormente, se debe frotar con un cepillo o esponja suave y enjuagar con agua limpia.

Por qué este truco supera al vinagre y al bicarbonato

A diferencia de otros métodos tradicionales, este truco no deja un olor fuerte, no deteriora el material y logra resultados en un breve lapso de tiempo. El jugo de limón proporciona una fragancia fresca y natural, mientras que la sal potencia la acción de limpieza sin causar rayones.

Asimismo, se presenta como una alternativa sostenible y accesible que evita el uso de productos industriales costosos. Puede aplicarse de manera regular para mantener la limpieza del baño sin perjudicar el esmalte o el acero inoxidable.