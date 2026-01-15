Los empleados tienen hasta esta fecha para solicitar el Día de la Familia.

El esquema de beneficios laborales para los trabajadores formales en Colombia tendrá un cambio clave durante 2026. Uno de los más relevantes es el fin del Día de la Familia como obligación legal para los empleadores, un derecho que permitía acceder a una jornada libre remunerada por semestre.

Este ajuste está ligado a la etapa final de aplicación de la Ley 2101 de 2021, que fijó la reducción progresiva de la jornada laboral en el país. De acuerdo con lo explicado por El Tiempo, la norma estableció que el beneficio dejaría de ser exigible una vez se alcanzara la jornada máxima de 42 horas semanales.

Con la entrada en la recta final de este proceso, muchos trabajadores se preguntan hasta cuándo pueden solicitar el Día de la Familia y en qué casos las empresas siguen obligadas a concederlo.

¿Cuándo es la fecha límite para pedir el Día de la Familia en 2026?

Según el calendario de transición definido en la legislación laboral, el 30 de junio de 2026 es la fecha máxima para solicitar y disfrutar el Día de la Familia correspondiente al primer semestre del año. Pasado ese plazo, el beneficio deja de ser obligatorio.

Esto se debe a que entre el 15 y el 16 de julio de 2026 entra en vigencia plena la jornada laboral de 42 horas semanales en todo el país, lo que exonera automáticamente a los empleadores de otorgar este día libre semestral.

El Día de la Familia fue creado para fortalecer los vínculos afectivos de los trabajadores. (Imagen: archivo) Fuente: Shutterstock AYO Production

Una vez aplicada oficialmente la nueva jornada, ya no existe la obligación legal de conceder este descanso, incluso si el trabajador no alcanzó a solicitarlo antes del cierre del semestre.

Qué pasa si la empresa ya redujo la jornada antes de 2026

Tal como aclara El Tiempo, las empresas que implementaron anticipadamente la jornada de 42 horas ya quedaron exoneradas del Día de la Familia. La eliminación del beneficio opera desde el momento exacto en que el empleador documenta y aplica la nueva intensidad horaria.

En estos casos, el trabajador no puede exigir el día libre, aunque se encuentre dentro del primer semestre de 2026.

Otras opciones de descanso vigentes para los trabajadores

Aunque el Día de la Familia deja de ser obligatorio, la legislación colombiana mantiene otros mecanismos de descanso remunerado. Uno de los más destacados es el incentivo por movilidad sostenible, dirigido a quienes usan la bicicleta como medio de transporte.

Este beneficio permite acceder a un día libre remunerado por cada 30 trayectos certificados, siempre que se cumplan los requisitos formales ante el empleador.

Festivos que se mantienen pese al cambio laboral

La eliminación del Día de la Familia no afecta el calendario de festivos oficiales. En 2026, los trabajadores en Colombia seguirán contando con 18 días festivos, varios de ellos trasladados a lunes gracias a la Ley Emiliani, lo que facilita los descansos prolongados.

Entre los primeros feriados del año se encuentran el Día de Reyes, que se conmemoró el 12 de enero, y el Día de San José, el 23 de marzo.

Calendario de festivos en Colombia para este 2026. (Imagen: Freepik)

La reducción de la jornada laboral busca que el tiempo libre se gane de forma semanal y permanente, en lugar de concentrarse en descansos aislados cada seis meses, según el enfoque planteado en la reforma laboral vigente.