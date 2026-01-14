Una potencia asiática prepara un mega puente sobre el mar: reducirá de horas a minutos el viaje a la capital financiera del país

El Gobierno colombiano puso en marcha el Escudo Nacional Antidrones, un proyecto de seguridad de alto impacto con el que busca enfrentar el uso de drones en actividades criminales y recuperar el control del espacio aéreo en zonas sensibles del país.

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Defensa, contempla una inversión superior a $6,3 billones y tendrá su primera fase operativa a partir de 2026, cuando comenzará la llegada y despliegue inicial de los sistemas antidrones en el territorio nacional.

La decisión se da en medio del aumento sostenido de ataques con drones por parte de estructuras armadas ilegales, una modalidad que en menos de un año pasó de ser excepcional a convertirse en una amenaza recurrente contra la población civil y la Fuerza Pública.

¿Qué es el Escudo Nacional Antidrones que comprará el Gobierno colombiano?

El Escudo Nacional Antidrones es una estrategia integral de defensa diseñada para detectar, neutralizar y mitigar el uso de drones con fines criminales. El proyecto busca combinar tecnología de punta con capacidad operativa local, adaptada a la compleja geografía colombiana y a los escenarios reales de seguridad.

Según el Ministerio de Defensa, se trata de una respuesta estructural a un nuevo desafío que ya dejó cientos de incidentes en distintas regiones del país y que obliga a modernizar las capacidades de control aéreo a baja altura.

El Gobierno compra escudos antidrones y se prepara.

¿Cuánto invertirá Colombia en el escudo antidrones y de dónde saldrán los recursos?

La inversión total del proyecto supera los $6,3 billones, lo que lo convierte en uno de los planes de seguridad más costosos y ambiciosos de la última década. Para la primera fase, el presidente Gustavo Petro ordenó destinar cerca de $1 billón durante 2026, recursos que se enfocarán en la estructuración técnica, el diseño operativo y el despliegue inicial de las capacidades antidrones.

Desde el Gobierno insisten en que la prioridad del proyecto es salvar vidas y reducir el impacto de ataques que ya han demostrado su capacidad de causar daños significativos.

¿Cuándo llegarán al país los sistemas del Escudo Nacional Antidrones?

La hoja de ruta oficial establece que 2026 será el año clave para la llegada de los primeros sistemas antidrones a Colombia. Durante ese periodo se desarrollará la fase inicial, que incluye pruebas en campo, ajustes técnicos y el despliegue progresivo en zonas consideradas estratégicas.

El cronograma contempla que las capacidades se activen de manera escalonada, priorizando regiones con mayor riesgo por presencia de grupos armados ilegales y ataques recientes con drones.

¿Quiénes operarán y definirán la tecnología del escudo antidrones?

Para el desarrollo del proyecto se conformó un equipo multidisciplinario integrado por miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Este grupo aportará experiencia operacional para definir, validar y ajustar las especificaciones técnicas de los sistemas antidrones, asegurando que funcionen bajo las condiciones reales del territorio colombiano.

Además, el proyecto contará con acompañamiento especializado para garantizar estándares técnicos, operativos y de transparencia en cada etapa.

¿Cómo será la contratación del Escudo Nacional Antidrones?

El Ministerio de Defensa definió un modelo de contratación directo, sin intermediarios. Las negociaciones se realizarán de Gobierno a empresa, únicamente con fabricantes o sus representantes legales, y contarán con el respaldo del Estado de origen de cada proveedor y de sus embajadas.

El proceso estará acompañado por el Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa y por expertos en contratación estatal, con el objetivo de asegurar procesos claros, eficientes y ajustados a la ley.

¿Qué requisitos deberán cumplir las empresas seleccionadas?

Las compañías que participen en el proyecto deberán garantizar la actualización permanente de los sistemas, así como programas de entrenamiento y capacitación para operadores e instructores encargados del manejo y mantenimiento de los equipos.

Las pruebas de los sistemas antidrones se realizarán en entornos operacionales reales, bajo condiciones geográficas y de seguridad propias de Colombia, un punto clave para validar su efectividad antes del despliegue definitivo.

Con información de EFE.-