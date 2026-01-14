La decisión hace parte de una revisión más amplia de los procesos de visado (Fuente: archivo).

La política migratoria de Estados Unidos vuelve a endurecerse. El gobierno de Donald Trump resolvió suspender la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de Colombia, una medida que comenzará a regir desde la próxima semana y que se enmarca en una pausa general aplicada a decenas de países a nivel mundial.

La decisión fue confirmada por el Departamento de Estado y afecta exclusivamente a los visados que permiten residir de manera permanente en territorio estadounidense. La suspensión tendrá carácter indefinido mientras las autoridades norteamericanas realizan una revisión integral de sus controles y criterios de elegibilidad.

¿Desde cuándo se suspende la emisión de visas para colombianos?

La pausa comenzará a aplicarse a partir de la próxima semana, según lo informado por fuentes oficiales en Washington. Desde ese momento, los consulados de Estados Unidos dejarán de procesar nuevas solicitudes de visas de inmigrante presentadas por ciudadanos colombianos.

Esto implica que los trámites en curso podrían quedar congelados y que no se aceptarán nuevas solicitudes hasta que el Gobierno estadounidense defina si levanta o modifica la medida.

¿Qué tipo de visas quedan suspendidas para Colombia?

La suspensión alcanza únicamente a las visas de inmigrante, es decir, aquellas que permiten vivir de forma permanente en Estados Unidos, ya sea por reunificación familiar, empleo o programas especiales de residencia.

Las visas de no inmigrante —como las de turismo, estudio, intercambio académico o trabajos temporales— no están incluidas en esta decisión y, por ahora, continuarán tramitándose con normalidad.

¿Por qué Donald Trump tomó esta decisión migratoria?

Desde el Departamento de Estado explicaron que la medida busca reforzar los mecanismos de verificación y evitar el ingreso de personas que, según el criterio del gobierno, podrían depender de ayudas sociales y beneficios públicos en Estados Unidos.

La administración Trump viene impulsando desde hace meses una política más estricta en materia migratoria, que habilita a los funcionarios consulares a negar visas basándose en factores como la situación económica del solicitante, su edad, estado de salud, nivel de inglés y perspectivas laborales.

¿Qué otros países están incluidos en la suspensión de visas?

Colombia no es el único país afectado. La suspensión alcanza a ciudadanos de 75 naciones, entre ellas varios países de América Latina y el Caribe como Brasil, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.

También figuran países de otras regiones como Rusia, Irán, Irak, Afganistán, Egipto, Nigeria, Somalia, Marruecos y Yemen, entre otros. La lista completa no fue difundida oficialmente, pero forma parte de una revisión global de los procesos migratorios.

¿La suspensión de visas para colombianos es definitiva?

Por ahora, la medida no tiene una fecha de finalización establecida. El Gobierno de Estados Unidos aclaró que la suspensión se mantendrá mientras se reevalúan los procedimientos de control y verificación, lo que deja abierta la posibilidad de ajustes o levantamiento parcial en el futuro.

Con información de EFE.-