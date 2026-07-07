Juristas recuerdan que la extradición en Colombia está sujeta a un procedimiento constitucional y no depende únicamente de la voluntad del mandatario.

Abelardo de la Espriella ordenó suspender el proceso de empalme con el Gobierno de Petro

El debate sobre una eventual extradición de Gustavo Petro volvió a tomar fuerza luego de que integrantes del equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, aseguraran que firmarían una eventual solicitud si llegara a presentarse. Sin embargo, especialistas en derecho constitucional y penal advierten que el escenario planteado no cumple actualmente con los requisitos exigidos por la legislación colombiana.

Las declaraciones del exsenador Carlos Alonso Lucio, coordinador del proceso de empalme del nuevo Gobierno, abrieron nuevamente la discusión sobre los alcances que tiene un presidente frente a un proceso de extradición y cuál es el verdadero papel de la Corte Suprema de Justicia en este tipo de decisiones.

¿Por qué el equipo de Abelardo de la Espriella habla de extraditar a Gustavo Petro?

La polémica comenzó tras una entrevista concedida por Carlos Alonso Lucio al medio Cambio, en la que afirmó que el presidente electo estaría dispuesto a autorizar una eventual extradición de Gustavo Petro si existiera una solicitud internacional en su contra.

Durante la conversación, Lucio sostuvo que, a su juicio, existen denuncias suficientes para que el actual mandatario responda ante la justicia y aseguró que el nuevo Gobierno trasladará a las autoridades competentes cualquier hallazgo que pueda surgir durante el proceso de empalme.

Además, reiteró que considera necesario que Petro sea investigado judicialmente una vez concluya su mandato.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella insiste en extraditar a Gustavo Petro: ¿es jurídicamente posible? ChatGPT - creada con IA

¿Puede un presidente de Colombia ordenar la extradición de un ciudadano por decisión propia?

De acuerdo con el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, la respuesta es negativa.

En declaraciones entregadas a El Colombiano, el jurista explicó que ningún presidente puede iniciar por iniciativa propia un proceso de extradición, ya que este mecanismo únicamente puede activarse cuando una autoridad judicial extranjera solicita formalmente la entrega de una persona dentro de una investigación penal.

Arrubla precisó que la extradición no nace de una decisión política del Gobierno colombiano, sino de un requerimiento emitido por un tribunal o una corte de otro país.

Por esa razón, señaló que la voluntad del presidente solo entra a jugar un papel al final del procedimiento y no al comienzo.

¿Qué requisitos exige la ley colombiana para una extradición?

Según explicó Arrubla, antes de que un presidente pueda tomar cualquier decisión deben cumplirse varias etapas establecidas por la Constitución, la ley y los tratados internacionales.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Debe existir una investigación penal abierta en otro país.

Tiene que presentarse una acusación formal por parte de una autoridad judicial extranjera.

La solicitud debe llegar oficialmente mediante los canales diplomáticos correspondientes.

La Corte Suprema de Justicia debe estudiar si la petición cumple todos los requisitos legales.

El delito investigado también debe estar tipificado en Colombia.

Deben respetarse los derechos fundamentales de la persona solicitada.

No pueden imponerse penas prohibidas por el ordenamiento jurídico colombiano.

Solo después de superar todas esas etapas la Corte Suprema emite un concepto.

Si ese concepto resulta desfavorable, el Gobierno está obligado a rechazar la extradición. En cambio, si es favorable, el presidente adquiere la facultad discrecional de aceptarla o negarla.

¿Existe actualmente una solicitud de extradición contra Gustavo Petro?

Hasta el momento, no.

Tanto El Colombiano como los expertos consultados coinciden en que actualmente no existe una solicitud formal presentada por un tribunal extranjero contra Gustavo Petro.

Tampoco se conoce la existencia de una acusación penal internacional que permita poner en marcha el mecanismo de cooperación judicial contemplado en los tratados de extradición.

Las denuncias mencionadas por Carlos Alonso Lucio corresponden a actuaciones adelantadas dentro de la jurisdicción colombiana, entre ellas procesos radicados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, los cuales no constituyen una solicitud internacional de extradición.

Por ese motivo, especialistas sostienen que, desde el punto de vista jurídico, hoy no existe el presupuesto necesario para iniciar ese procedimiento.

¿Qué antecedentes existen sobre este tipo de discusiones en Colombia?

Durante sus declaraciones, Jaime Arrubla recordó un episodio ocurrido durante la campaña presidencial de Andrés Pastrana.

En esa oportunidad, al entonces candidato le preguntaron si extraditaría al presidente Ernesto Samper en caso de que Estados Unidos lo solicitara dentro del denominado Proceso 8.000.

Según recordó el exmagistrado, Pastrana respondió que no lo haría por razones de dignidad nacional.

El antecedente, explicó Arrubla, demuestra que la discusión sobre una eventual decisión presidencial solo puede plantearse cuando existe previamente una solicitud válida de un Estado extranjero, condición que actualmente no se presenta en el caso de Gustavo Petro.