Bancolombia modificará de forma excepcional el horario de atención de sus 562 sucursales por el partido entre Colombia y Suiza.

Mientras Colombia reducirá su jornada a sólo 42 horas, este país avanza hacia la semana laboral de cuatro días

Bancolombia anunció que este martes 7 de julio cambiará el horario de atención en sus 562 sucursales del país con motivo del partido entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. La medida beneficiará a más de 12.500 trabajadores de la entidad y solo aplicará durante esa jornada.

El banco, patrocinador oficial de la Selección Colombia, tomó esta decisión para que sus colaboradores puedan disfrutar del compromiso deportivo sin suspender completamente la prestación de sus servicios.

Cómo será el horario de atención este martes 7 de julio

De manera excepcional, todas las oficinas físicas de Bancolombia atenderán al público en jornada continua desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde.

Las oficinas físicas atenderán en jornada continua entre las 8:00 a. m. y las 2:30 p. m., mientras los canales digitales seguirán operando normalmente. ChatGPT - creada con IA

Una vez finalice ese horario, los empleados podrán seguir el partido de la Selección Colombia frente a Suiza, uno de los encuentros más esperados por los aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La entidad aclaró que el miércoles 8 de julio las sucursales retomarán su horario habitual de atención.

Qué servicios seguirán funcionando con normalidad

El ajuste únicamente cobijará las oficinas físicas. Bancolombia indicó que todos sus canales digitales y alternativos continuarán operando sin modificaciones durante toda la jornada.

Los clientes podrán realizar sus operaciones mediante la aplicación Mi Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas, la aplicación Negocios, la Sucursal Virtual Negocios, los cajeros automáticos y la red de más de 28.000 corresponsales bancarios distribuidos en el país.

A través de estas plataformas será posible efectuar retiros, transferencias, pagos de facturas y demás transacciones habituales sin interrupciones.

Por qué Bancolombia decidió modificar la jornada

La entidad explicó que la medida hace parte de su compromiso como patrocinador oficial de la Selección Colombia y busca que sus colaboradores puedan vivir uno de los momentos más importantes del torneo junto con millones de aficionados.

Además, señaló que la iniciativa pretende fortalecer el sentido de pertenencia dentro de la organización, al tiempo que garantiza la continuidad de los servicios financieros mediante sus canales virtuales y alternativos.

Por ese motivo, el banco recomendó a quienes necesiten realizar trámites presenciales programarlos antes del cierre extraordinario de las 2:30 de la tarde.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Suiza?

Colombia y Suiza se enfrentarán este martes desde las 15:00 (hora colombiana) en el BC Place Stadium, en un compromiso correspondiente a la llave 8 del Mundial.

Colombia y Suiza se enfrentarán este martes desde las 15:00. Alex Cruz

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará mantener el alto nivel que ha mostrado a lo largo del torneo y avanzar a la siguiente fase. Con un estilo de juego ofensivo y dinámico, la Tricolor intentará imponerse ante una selección suiza que también ha destacado por su solidez durante la competición.

Este será el quinto enfrentamiento entre ambas selecciones. El antecedente más recordado se remonta al Mundial de 1994, cuando Colombia se impuso por 2-0 a Suiza en la fase de grupos.