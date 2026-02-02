Cambio rotundo| El Gobierno modificó la jornada laboral y todos trabajarán 42 horas por semana.

El Ejecutivo nacional dio a conocer una serie de ajustes que impactarán de forma directa en la rutina de miles de trabajadores del sector privado en Colombia. Desde este año, las empresas deberán reducir la jornada laboral semanal a un máximo de 42 horas, sin que ello implique recortes salariales ni la pérdida de beneficios adquiridos por los empleados.

La medida se inscribe dentro del cronograma progresivo fijado por la Ley 2101 de 2021, una norma que busca modernizar las condiciones de trabajo, promover un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral, y generar un entorno más favorable para el desempeño y la eficiencia productiva.

Con la entrada en vigencia del nuevo límite horario, las compañías estarán obligadas a redefinir esquemas de turnos y organización interna para cumplir con el marco legal, en un proceso de adaptación que alcanzará a todos los rubros del sector privado.

Reducción de la jornada laboral a 42 horas: ¿desde cuándo rige?

La nueva etapa de esta reforma comenzó a aplicarse desde el 15 de julio. Desde ese día, todas las empresas están obligadas a modificar los horarios de sus trabajadores para cumplir con el límite legal de 42 horas semanales.

Este ajuste no es aislado: sigue un cronograma progresivo que inició en 2023, cuando la jornada máxima pasó de 48 a 47 horas. En 2024 descendió a 46 horas, y en 2026 alcanzará su meta definitiva: 42 horas semanales, sin disminución salarial.

¿Cómo deben prepararse las empresas para la reducción de la jornada?

Las organizaciones deben aplicar esta reducción sin recortar el sueldo de los empleados ni modificar sus prestaciones sociales. La idea es que la transición sea equitativa y no represente una pérdida económica para los trabajadores.

Para asegurar su cumplimiento, el Ministerio de Trabajo supervisará la implementación de la medida. Las empresas que no hagan los ajustes necesarios o vulneren los derechos laborales podrán enfrentar sanciones.

¿Qué dispone la Ley 2101 de 2021?

La Ley 2101 de 2021 fue aprobada para disminuir de manera gradual la jornada laboral en Colombia, pasando de 48 a 42 horas semanales. Su aplicación es escalonada y no implica cambios en el salario base ni en los derechos ya establecidos.

Este ajuste no cobija al sector público ni modifica las reglas sobre horas extras, turnos especiales o jornadas flexibles previamente acordadas.

Jornada laboral reducida: ¿qué pasa con la hora de almuerzo?

Una de las dudas más frecuentes entre los empleados es si la reducción de la jornada afecta el tiempo destinado al almuerzo.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, este periodo de descanso no será modificado. Los trabajadores conservarán el derecho a un mínimo de una hora para alimentarse y recuperarse durante el día.

Este espacio, regulado por el Código Sustantivo del Trabajo, seguirá sin contarse dentro de las horas laborales efectivas. En otras palabras, aunque la jornada llegue a 42 horas semanales en 2026, el almuerzo continuará siendo un tiempo adicional y no remunerado dentro del horario laboral.