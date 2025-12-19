Estados Unidos suspende todos los pasaportes de migrantes que no completaron este trámite obligatorio. (Imagen: EFE y Shutterstock)

El Gobierno de Estados Unidos reforzó los controles sobre la vigencia y validez de los pasaportes, un documento clave para acreditar identidad y habilitar viajes dentro y fuera del país. Las autoridades advirtieron que quienes no cumplan con un trámite obligatorio podrán ver suspendido su pasaporte, lo que impide abordar vuelos internacionales y realizar gestiones migratorias.

La medida apunta especialmente a migrantes y ciudadanos con documentos antiguos o emitidos bajo estándares previos, que ya no cumplen con los actuales requisitos de seguridad y lectura biométrica exigidos en aeropuertos y pasos fronterizos.

Atención: qué pasaportes pueden ser suspendidos en Estados Unidos

De acuerdo con lineamientos vigentes del Gobierno de EE.UU., los pasaportes con más de 15 años de antigüedad quedan sujetos a suspensión automática, sin excepciones. El motivo es que estos documentos pueden presentar deterioros físicos o carecer de tecnología biométrica compatible con los sistemas actuales de control migratorio.

En estos casos, el pasaporte deja de ser válido para viajar y no puede utilizarse como identificación oficial para trámites federales o internacionales.

Qué pasa si el pasaporte está vencido o fue emitido siendo menor de edad

Las personas con pasaporte vencido deben iniciar el proceso de emisión desde cero. Esto implica presentar una prueba original de ciudadanía o naturalización, una identificación vigente con foto, completar el formulario DS-11 de manera presencial y abonar las tarifas actuales.

En el caso de quienes obtuvieron su pasaporte antes de los 16 años, el documento solo tiene una vigencia de cinco años y no puede renovarse automáticamente. Al alcanzar la mayoría de edad, también se exige una nueva solicitud presencial, con verificación más estricta de identidad.

Por qué Estados Unidos exige este trámite obligatorio

Según explicaron las autoridades, los pasaportes infantiles y los documentos antiguos fueron emitidos bajo controles más básicos, sin los niveles actuales de verificación biométrica. Por ese motivo, el Gobierno considera necesario revalidar la identidad de los titulares antes de permitir la continuidad del documento.

El objetivo central es reforzar la seguridad, evitar fraudes y garantizar que la documentación utilizada para viajar y residir en el país cumpla con los estándares internacionales vigentes.

Requisitos básicos para emitir un nuevo pasaporte en Estados Unidos

Para evitar la suspensión del documento, las autoridades recomiendan verificar que el pasaporte cumpla con estos puntos:

Vigencia actualizada y sin daños físicos.

Menos de 15 años desde su emisión.

Trámite presencial con formulario DS-11 cuando corresponde.

Presentación de documentos originales de identidad y ciudadanía.

Cumplir con estos requisitos es clave para mantener el pasaporte activo y evitar inconvenientes al viajar o realizar trámites migratorios.