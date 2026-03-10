Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben prepararse para la caducidad de su licencia de conducción. La normativa vigente estipula que es necesario demostrar la aptitud física, mental y de coordinación motriz mediante un examen en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado. Adicionalmente, el Ministerio de Transporte establece, a través de la Resolución 217 de 2014, las directrices para la emisión de estos certificados de aptitud y los aspectos que se evalúan (visión, audición, coordinación motriz, condiciones físicas y mentales, entre otros). Esta exigencia es aplicable a todos los conductores y se vuelve especialmente relevante en edades avanzadas debido a los períodos de vigencia más cortos. Si el certificado correspondiente no está registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la autoridad competente no podrá proceder con la renovación del documento. Esta información es corroborada por las guías oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, que también verifican el cumplimiento del requisito de estar a paz y salvo por multas. Es fundamental que la entidad de tránsito verifique en el RUNT que usted posea un certificado vigente de examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y registrado en el sistema SICOV. En caso de que el certificado no esté cargado o haya expirado, la solicitud será denegada. Asimismo, es imperativo estar inscrito en el RUNT, presentar su documento y no tener comparendos pendientes (o contar con un acuerdo de pago). Es importante considerar un aspecto operativo que frecuentemente se pasa por alto: el certificado médico tiene una vigencia máxima de 6 meses; si transcurre dicho período sin finalizar el trámite, será necesario repetir los exámenes. La vigencia de los servicios está condicionada por el tipo de servicio y la edad del solicitante: La Resolución 217 de 2014 establece el marco técnico para la realización de los exámenes necesarios y la emisión del certificado. El CRC tiene como objetivo verificar que el conductor mantenga condiciones físicas, mentales, sensoriales y de coordinación que sean compatibles con la conducción segura. En caso de que el resultado no sea apto, el sistema no permitirá la renovación hasta que se cumplan las condiciones que indique el profesional, tales como tratamientos, ayudas ópticas/auditivas u otras medidas.