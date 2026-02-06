Recientemente, Colsubsidio ha decidido proceder con el desmantelamiento total de su red de supermercados, lo que representa el cierre de una fase significativa en el comercio minorista del país. Más de un centenar de establecimientos han cesado sus operaciones, lo que refleja un cambio profundo en la orientación de la labor de la entidad. Según la entidad, la salida del negocio fue el resultado de un análisis exhaustivo del comportamiento del comercio minorista, un sector que en años recientes ha estado dominado por formatos de bajo costo, con estructuras logísticas más robustas y estrategias de expansión aceleradas. Estos cambios han transformado de manera significativa la distribución de productos de primera necesidad en Colombia. En diversas localidades del país, los usuarios han comenzado a observar góndolas cada vez más desprovistas, un indicio claro de que la operación comercial de estos puntos se aproxima a su cierre definitivo. Frente a este escenario, mantener la operación de supermercados dejó de ser sostenible para la organización. Por ello, Colsubsidio decidió concentrar sus esfuerzos en servicios sociales, programas comunitarios y líneas misionales, donde su aporte puede generar un impacto más directo y valioso en las comunidades que atiende. Según la organización, la decisión fue parte de un proceso de ajuste interno para alinearse con las nuevas exigencias del sector, donde la competencia creciente y la evolución de los hábitos de compra impulsaron a replantear modelos operativos, redirigir recursos y fortalecer áreas estratégicas consideradas esenciales para su misión social. Uno de los espacios más emblemáticos de la entidad estaba situado justo frente a la estación Centro Memoria de TransMilenio, en Bogotá. Aunque el supermercado dejó de operar, la droguería Colsubsidio continuará atendiendo al público desde una nueva sede ubicada en la misma intersección de la calle 26 con la carrera 24. El inmueble donde funcionaba el antiguo local, que también reúne las oficinas principales de la caja y el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez, se mantendrá bajo administración directa de la entidad, sin ser cedido ni arrendado a operadores externos. En el espacio donde anteriormente funcionaba el supermercado, Colsubsidio llevará a cabo el desarrollo de un nuevo centro de bienestar denominado Bloc. Según lo informado por el medio Portafolio, se tratará de un complejo multifuncional que incluirá áreas deportivas, zonas para niños, espacios de coworking y servicios recreativos diarios. Este será el séptimo Bloc en Bogotá y sus municipios aledaños, sumándose a los ya existentes en Suba, Bosa, Plaza de las Américas, Ricaurte, 20 de Julio y Soacha. Los afiliados tendrán la opción de acceder mediante una membresía mensual, cuyo costo varía entre 62.400 y 122.300 pesos, o a través de un acceso diario, que oscila entre 10.900 y 21.500 pesos, dependiendo de la categoría del usuario. A pesar del cierre de sus supermercados, Colsubsidio seguirá brindando otros servicios esenciales, dado que la caja de compensación preserva sus programas de salud, educación, recreación, subsidios y droguerías. En este contexto, la decisión de clausurar las tiendas forma parte de una estrategia que prioriza la sostenibilidad y el impacto social.