Este martes, 28 de abril de 2026, la cotización delreal llegó a 722.9226 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,4%. En el mercado del Real, la última semana presentó un avance de 1.59%, mientras que en el último año la variación fue de -3.49%. En los últimos 10 días, el Real abrió estable, acumuló cuatro caídas seguidas, rebotó, permaneció dos días sin variación, retrocedió nuevamente y cerró con una subida, mostrando volatilidad con predominio bajista. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 14.05%, es menor que la volatilidad anual del 14.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un posible fortalecimiento de la moneda en el mercado. El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 72292.26 pesos colombianos, mientras que 200 reales cuestan 144584.52 pesos y 500 reales, 361461.30 pesos, considerando un valor por unidad de 722.9226073336279 pesos colombianos.