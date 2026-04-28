La cotización deleuro este martes, 28 de abril de 2026 llegó a 4216.31 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 2,43%. En el mercado del Euro, la cotización subió 1.57% en la última semana, mientras que en el último año registró una variación de -12.04%, señalando fortaleza reciente pese a una tendencia anual negativa. En los últimos 10 días, el euro subió dos jornadas, cayó tres seguidas y luego alternó, cerrando con leve repunte y sin tendencia clara ni días de estabilidad. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. En relación al precio del día anterior, la moneda subió El costo de comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 4216.3101 pesos colombianos, es de 421,631.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 843,262.02 y 500 euros cuestan 2,108,155.05 pesos colombianos.