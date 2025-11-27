El Gobierno recordó de manera oficial un periodo de tres días de descanso en las próximas semanas. Conoce la fecha exacta. (Fuente: Archivo)

¿Cuántos festivos hay en diciembre de 2025? Las fechas del calendario que definirán las vacaciones

Tras el feriado del pasado 17 de noviembre, los colombianos se preguntan cuál es el próximo día de descanso en el calendario oficial. Se trata del Día de la Inmaculada Concepción, celebrado el 8 de diciembre.

Por este motivo, todos los habitantes podrán gozar de un nuevo fin de semana largo de disfrute y descanso.

Este periodo marcará un nuevo periodo de descanso para muchos en Colombia. Podrán aprovechar tres días para desconectarse de sus obligaciones, mientras que sectores como hotelería, gastronomía y comercio lo aprovecharán para sumar ventas.

Nuevo feriado en todo el país: qué se celebra

El Día de la Inmaculada Concepción es una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario católico y honra la pureza de la Virgen María desde el momento de su concepción.

El próximo feriado en Colombia será el Día de la Raza (Fuente: archivo).

La festividad se convierte en un momento de reflexión espiritual y en un punto de encuentro para las comunidades que conservan prácticas religiosas transmitidas de generación en generación.

¿Qué servicios estarán cerrados el lunes 8 de diciembre?

Durante la conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción, estos son los principales cambios que se verán en Colombia:

Oficinas estatales y municipales : permanecerán cerradas.

: permanecerán cerradas. Escuelas y bancos: estos establecimientos cierran por completo.

Transporte público: posibles cambios en itinerarios, se recomienda consultar previamente.

Los feriados y festivos son determinados por el calendario oficial todos los años (Fuente: archivo).

Los distintos comercios suelen variar su aplicación dependiendo el rubro y la fecha. Estos son algunos de los cambios:

Centros comerciales : suelen tener horarios extendidos durante los días festivos, salvo en las celebraciones religiosas cuándo reducen su horario o cierran por completo.

: suelen tener horarios extendidos durante los días festivos, salvo en las celebraciones religiosas cuándo reducen su horario o cierran por completo. Pequeños negocios y mercados locales : suelen cerrar para permitir que los propietarios y empleados disfruten del día con sus familias.

: suelen cerrar para permitir que los propietarios y empleados disfruten del día con sus familias. Restaurantes y bares: puede que extiendan sus horarios para atender a las multitudes.

¿Cuáles son los días festivos en Colombia en 2025?

Colombia cuenta con 18 feriados oficiales a lo largo del año. La mayoría están relacionados con fechas religiosas o conmemoraciones históricas.

Algunos se mantienen fijos, mientras que otros pueden ser movidos al lunes siguiente gracias a la Ley Emiliani.

Resta 1 feriado para el fin de 2025: