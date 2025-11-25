En esta noticia

En plataformas como TikTok comenzó a circular una fórmula casera que llama la atención por ser económica y multifuncional. Se elabora con una simple mezcla de cáscara de banana, agua y bicarbonato de sodio.

Aunque a primera vista parezca un experimento doméstico, el resultado es útil para limpiar metales, desinfectar espacios y hasta fortalecer las plantas.

El truco gana adeptos por ofrecer una opción natural frente a los limpiadores industriales, con ingredientes que cualquiera tiene en casa y sin impacto ambiental.

Tristeza.Se despide uno de los restaurantes más famosos y queridos de Colombia: cierre definitivo tras años de historia y sabor
Atención.Confirmado | El Gobierno de Colombia decretó que embargarán todas las tarjetas de crédito y cuentas bancarias que figuren en este listado durante diciembre

Para hacer esta mezcla natural, se necesitan los siguientes elementos:

  • 1 cáscara de banana
  • 1 vaso de agua
  • 1 cucharada de bicarbonato de sodio

Todos los ingredientes se procesan en licuadora hasta obtener una mezcla homogénea. La preparación puede aplicarse sobre metales, pisos o paredes, e incluso usarse como abono líquido para las plantas.

Mezclar la banana con bicarbonato y agua puede ser muy beneficioso para las plantas.
Mezclar la banana con bicarbonato y agua puede ser muy beneficioso para las plantas.

Los usos prácticos y los beneficios de esta mezcla

  1. Limpieza de acero inoxidable: el preparado ayuda a eliminar residuos, manchas y olores en cubiertos, mesadas o electrodomésticos. Solo hay que aplicarlo con un paño, dejarlo actuar y enjuagar.
  2. Fertilizante ecológico: la banana contiene minerales como potasio y magnesio, ideales para nutrir el suelo y estimular el crecimiento vegetal. Puede colocarse directamente en la maceta o disolverse en agua de riego.
  3. Eliminador de olores: resulta eficaz para neutralizar malos olores en la basura, el fregadero o la nevera. El bicarbonato intensifica el efecto desodorante natural.
A nivel nacional.Educación confirmó el cierre de todas las escuelas para diciembre: no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria
Tensión global.Adiós Estados Unidos, Rusia y China: dos países latinoamericanos están a punto de dominar la economía mundial y las alianzas internacionales para siempre
Defensa Planetaria.La NASA se alista para lo peor: el enigmático cometa 3I/ATLAS activa las defensas planetarias a nivel global

Recomendaciones finales

  • No sustituye completamente a los limpiadores convencionales, pero reduce el uso de químicos agresivos.
  • Ideal para quienes prefieren alternativas sostenibles y naturales en el hogar.
  • Conviene usarla recién preparada para aprovechar todas sus propiedades.
  • No debe almacenarse por largo tiempo, ya que puede fermentar.

Este remedio doméstico se convirtió en una opción económica y ecológica que permite reutilizar la cáscara de banana en lugar de desecharla.