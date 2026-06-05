Una explosión registrada en una mina de carbón de Sutatausa, Cundinamarca, dejó un trabajador fallecido y mantiene a seis personas desaparecidas.

Una grave emergencia minera mantiene en alerta a las autoridades de Cundinamarca luego de una explosión registrada en una mina de carbón ubicada en zona rural del municipio de Sutatausa. El incidente movilizó a organismos de rescate que trabajan de manera ininterrumpida para localizar a varios trabajadores que permanecen desaparecidos.

Las primeras informaciones indican que el accidente ocurrió al interior de una explotación minera en la vereda Las Peñas. La situación ha generado preocupación entre las comunidades cercanas y las familias de los mineros involucrados, mientras avanzan las labores de búsqueda.

Equipos especializados en salvamento minero, bomberos, personal médico y diferentes entidades de emergencia continúan desplegados en el lugar con el objetivo de atender la contingencia y determinar las causas exactas que originaron la explosión.

Qué se sabe de la explosión en la mina de Sutatausa, Cundinamarca

La emergencia ocurrió en la mina San Antonio 3, una explotación de carbón ubicada en zona rural de Sutatausa. De acuerdo con los reportes preliminares, una detonación al interior de la estructura provocó una situación crítica que dejó trabajadores atrapados bajo tierra y obligó a activar los protocolos de rescate.

Las autoridades investigan las circunstancias que rodearon el accidente. Entre las hipótesis que manejan los organismos competentes se encuentra una posible acumulación de gas metano, una sustancia presente de manera natural en algunas minas de carbón y que puede representar un alto riesgo cuando alcanza determinadas concentraciones.

Una explosión registrada en una mina de carbón de Sutatausa, Cundinamarca, dejó un trabajador fallecido y mantiene a seis personas desaparecidas. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Un trabajador falleció y continúan la búsqueda de seis mineros desaparecidos

Los equipos de emergencia confirmaron la recuperación de una persona que fue evacuada sin signos vitales, convirtiéndose en la primera víctima mortal de la tragedia. Mientras tanto, las labores de búsqueda continúan para ubicar a otros seis trabajadores que, según la información disponible, permanecen al interior de la mina.

La prioridad de los organismos de rescate es establecer contacto con los mineros desaparecidos y avanzar de forma segura en las operaciones subterráneas. Las condiciones dentro de la mina obligan a realizar procedimientos especializados para minimizar riesgos tanto para las víctimas como para los rescatistas.

Rescatan con vida a un minero tras la emergencia en la mina de carbón

En medio de las labores de salvamento también se registró una noticia alentadora. Uno de los trabajadores logró ser rescatado con vida y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial de la región para recibir atención médica y ser evaluado por especialistas.

El hallazgo del sobreviviente mantiene las esperanzas de encontrar con vida a las demás personas reportadas como desaparecidas. Los organismos de socorro continúan desarrollando inspecciones técnicas y recorridos controlados dentro de la mina para avanzar en la operación de rescate.

Organismos de emergencia mantienen operativo permanente en la zona

La respuesta ante la emergencia involucra a múltiples entidades que coordinan esfuerzos para atender la situación. Entre ellas se encuentran equipos de salvamento minero, cuerpos de bomberos, personal policial, ambulancias, autoridades municipales y organismos humanitarios especializados en atención de desastres.

Además de las labores de búsqueda, las autoridades trabajan en la evaluación de las condiciones de seguridad del lugar y en la recopilación de información que permita esclarecer las causas del accidente. El operativo permanece activo mientras continúan las tareas para localizar a todos los trabajadores afectados por la explosión.